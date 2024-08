Animalele de la grădina zoologică din Brașov pot fi adoptate. Cum sunt răsplătiți oamenii în funcție de suma oferită

Plătesc pentru îngrijirea lor și le pot vizita oricând. În curând le vor putea observa și de acasă prin intermediul unei camere web.

Ioana, o mare iubitoare de animale, a "adoptat" un urs brun, pe care l-a botezat Martinel. Îl vizitează o dată la două săptămâni.

Ioana Martin: „Când am aflat de acest program, am luat decizia direct, am venit, am plătit. Am ales animalul cu sufletul, mai ales că numele meu de familie e legat de acest animal."

Mădălina și fetița ei au ales o familie de suricate, pentru care plătesc 100 de euro pe an.

Mădălina Fytta: „Am văzut un asemenea program în Praga, când locuiam acolo, și am fost foarte încântată. Iar animăluțul l-a ales domnișoara. Cred că din cauză că citim o carte cu animalutele de la zoo."

Fiecare exemplar poate avea mai mulți părinți adoptivi. Primul are însă privilegiul de a alege numele animalului. În funcție de suma oferită, oamenii sunt răsplătiți cu bilete de intrare la grădina zoologică, invitații la evenimente, magneți sau menționarea numelui pe un panou de onoare.

Dacă vreți să adoptați o zebră, de exemplu, și vă doriți să vedeți ce face chiar de acasă de pe telefonul mobil, aflați că în curând vă fi disponibil un pachet prin care o să aveți acces la cameră web a animalului ales. Costă 2500 de euro.

Și la Oradea există un astfel de program de adopții, iar ideea a fost preluată din alte țări.

Femeie: „În Viena de mulți ani se face și chiar am adoptat în Viena. Koala sau panda roșu parca."



Oana Voicu, reprezentant Grădina Zoologică Brașov: „Banii pe care îi dau în schimbul adopției sunt folosiți în programele educaționale, în programele care ajută la bunăstarea animalelor, la hrana și medicamentele lor, îngrijirea veterinară."



Lansat la începutul anului, programul de adopții al grădinii zoologice din Brașov este susținut deja de 79 de oameni. Cea mai generoasă este o femeie din Olt care plătește pentru traiul a 7 animale.

