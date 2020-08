Cât câștigă într-un an cel mai bun vlogger din România: ”Poți să faci peste 150.000 euro”

Cât câștigă într-un an cel mai bine cotat vlogger și creator de conținut multimedia în România? La această întrebare a încercat să răspundă Matei Dima, cunoscut în mediul virtual drept BRomania.

El a fost invitatul corespondentului Pro TV Vitalie Cojocari, în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

Matei spune că, în România, ”pragul” succesului financiar care trebuie depășit de creatorii de conținut, cunoscuți și sub termenul de ”influencer” este de 100.000 de euro pe an.

El atrage, însă, atenția, că acești bani ar putea fi câștigați în România, ”poate”, de aproximativ 20 de celebrități locale din lumea internetului, iar sumele nu intră deodată în buzunar, fiind rodul unei munci asidue de-a lungul anului.

Este vorba despre o muncă de creație atât pe propriile lor canale de socializare (Facebook, Toutube, instagram, etc), cât și în campanii publicitare derulate de diferite firme.

Mai mult decât atât, spune BRomania, un creator de conținut multimedia are cheltuieli ”imense”, care scad, într-un final, câștigul propriu-zis.

Matei Dima: ”Eu cred că sunt niște straturi din astea, în care, dacă treci de suta de mii și te duci spre un milion, atunci poți să spui că faci destul de mulți bani.”

Vitalie Cojocari: Câți?

Matei Dima: ”Câți bani faci? Dacă ai mixa, să zicem că ești și youtuber, și faci bani și din Youtube, dacă faci și câteva campanii bune pe an, cred că poți să faci peste 150.000 de euro pe an, dar cheltuielile sunt foarte mari. Adică oamenii să nu înțeleagă că suma asta îți intră ție într-un buzunar și poți să-ți iei un apartament pe an. Pentru că, de exemplu, la mine cheltuielile sunt imense. Am o echipă, am editor, am echipament. Mă rog, la mine nu pot să dau un exemplu foarte mare, pentru că eu am avut norocul să încep să fac lucrurile la altă scară, ca să zic așa. Adică pot să fac o serie întreagă pe care o filmez în câteva zile la seral, care a avut succes pe net, m-am băgat în filme .. Acuma sunt cumva în multe zone. Dar poate cineva care este mai la început de drum, în continuare trebuie să investească, pentru că tot conținutul ăla nu îl faci așa de simplu. Ai nevoie de camere, ai nevoie de chestii care se întâmplă, trebuie să te duci să filmezi acolo, acolo .. Dacă vin oamenii la tine și știu că faci bani, trebuie să începi să-i plătești, nu poți să fii ...”

