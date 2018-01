Cartea care l-a enervat pe Trump, ”Fire and fury”, se va transforma în serial de televiziune

Getty

Controversata carte a lui Michael Wolff despre viața lui Donald Trump la Casa Albă, ”Fire and fury”, va fi adaptată pentru un serial de televiziune.

Potrivit Hollywood Reporter, compania Endeavor Content a cumpărat drepturile de film și televiziune pentru acest volum, care este cea mai vândută carte în prezent, în Statele Unite.

Autorul acestei cărți, Michael Wolff, va fi producătorul executiv al serialului TV, împreună cu Michael Jackson, care este un veteran al posturilor Channel 4 și BBC, în prezent CEO al Two Cities Television.

Cartea ”Fire and Fury” spune povestea lui Donald Trump în primul său an de președinte al SUA, bazându-se pe detalii la care jurnalistul Wolff a avut acces ca urmare a declarațiilor făcute de Steve Bannon, fostul consilier al lui Donald Trump la Casa Albă.

Serialul va fi distribuit mai multor canale. Nu au fost dezvăluite încă detalii despre distribuţie sau data de lansate, dar anunţul a lansat deja speculaţii referitoare la interpreţii personajelor principale de la Casa Albă.

”Fire and Fury” descrie atmosfera ”haotică” de la Casa Albă în primul an de mandat al lui Trump şi are la bază interviuri ample.

Potrivit Agerpres, care citează NPD BookScan, volumul s-a vândut în peste 28.000 de exemplare în Statele Unite în prima săptămână de la lansare.

Publicată la 5 ianuarie, cartea îl caracterizează pe Trump ca ”instabil” şi nepregătit pentru preşedinţie. Răspunsul lui Trump, postat pe Twitter, a fost că Wolff ”este un ratat care inventează poveşti ca să-şi vândă cartea plictisitoare şi mincinoasă”.

