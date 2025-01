Când începe Survivor România 2025. Cel mai așteptat show al anului, în curând pe PRO TV și pe VOYO | FOTO

Promo-ul de lansare a acestui sezon aduce o poveste dramatică și autentică, concepută pentru a reda cu maxim de realism intensitatea și duritatea aventurii Survivor.

Suprize în noul sezon Survivor România

Totul începe cu o scenă impresionantă, în care concurenții navighează pe corabia „The Iron Will” spre insula din Republica Dominicană, locul unde vor înfrunta provocările care le vor pune la încercare limitele. Însă o furtună violentă lovește fără avertisment, iar căpitanul Daniel Pavel, alături de echipajul său, se luptă cu valurile furioase. Corabia eșuează, iar concurenții sunt nevoiți să înoate spre o insulă pustie, unde începe cu adevărat aventura lor în Survivor România.

Promo-ul a fost filmat într-un studio uriaș din Buftea, unde s-au construit decoruri spectaculoase pentru a adăuga realism poveștii. Corabia, cu toate detaliile sale, a fost realizată în doar zece zile, iar efectele naturale, cum ar fi ploaia, vânxtul, ceața și valurile, nu sunt doar creații digitale, ci efecte realizate chiar în studio de o echipă de specialiști. Toate obiectele de pe corabie, inclusiv funiile, butoaiele și chiar numele „THE IRON WILL” au fost construite special pentru acest proiect.

Filmat cu o cameră de înaltă performanță și cu ajutorul unor secvențe subacvatice spectaculoase, promo-ul este o adevărată capodoperă tehnică. Aproape 150 de profesioniști au contribuit la realizarea acestui material impresionant, care promite să fie doar începutul unei competiții pline de emoții.

„Tot promo-ul a fost filmat într-un studio imens din Buftea. Am construit o jumătate de corabie în 10 zile şi am filmat în două zile diferite schimbând decorul în aşa fel încât într-o zi am filmat partea din faţă a corabiei şi în a doua zi partea din spate. O parte dintre efectele speciale ce apar în promo sunt reale: ploaie, vânt, ceaţă, valuri etc. – şi au fost făcute chiar în studio de către o echipă specializată. Piscina în care am filmat e realizată pentru astfel de proiecte complexe şi am putut să o folosim la maxim. Toate obiectele de pe corabie, de la nume – THE IRON WILL – şi până la funii, cutii de lemn şi butoaie – sunt reale şi au fost construite special pentru acest proiect”, spune Vasile Alboiu, Creative Director PRO TV.

Când începe Survivor România 2025

Survivor România 2025 începe în curând pe PRO TV și pe VOYO! Fanii show-ului vor urmări un nou sezon captivant. Așadar, rămâneți aproape!

A început numărătoarea inversă pentru Survivor România 2025. Emisiunea va aduce în fața publicului 20 de concurenți curajoși, gata să înfrunte cele mai extreme provocări.

Nu ratați debutul acestui sezon, care promite să fie unul dintre cele mai intense din istoria competiției! Vedeți pe VOYO și PRO TV ce le rezervă insula celor 20 de curajoși care au acceptat provocarea supremă, într-un sezon care este gata să depășească toate așteptările. Survivor România revine la origini.

Cine sunt concurenții noului sezon Survivor România

Dorian Afro (coregraf) Roxana Chiperi (instructor aerobic) Francesca Chebuțiu (inginer IT) Cristian Marinescu (model) Larisa Popa (specialist marketing) Vasile Petrovschi (inginer IT) DianaUrsu (jucătoare profesionistă de rugby)

EmaKovacs (mamă dedicată full-time) Diandra Moga (designer vestimentar) Alexia Preda (antrenor de tenis) Adina Gache (dansatoare) Măcinic Ovidiu și Măcinic Darius (antrenori de judo) Adi Coșeru (fost asistent medical) Mario Longa (student) InaShan (model) Mihai Bita (Bitza) (rapper, producator muzical) Alex Furman (magician, tattoo artist) Sebastian Coțofană (prezentator radio)

