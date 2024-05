Andrei Ciobanu, Iancu Sterp și Zannidache luptă joi, de la 20:30, pentru titlul Survivor All Stars!

Au înțeles că ziua în care vor păși cu toții pe drumul final în cel mai puternic format din lume este extrem de aproape.

Însă... până atunci a mai rămas un hop: cel de a ajunge în ultimul act al competiției și de a câștiga titlul și premiul cel mare. Trei concurenți au mai rezistat, iar joi... e vremea pentru FINALA Survivor All Stars.

Miercuri seară a început cu o confruntare de care pe care, unde cei patru concurenți aflați în luptă s-au implicat sufletește și fizic pentru a câștiga și pentru a face pasul spre clipa finală, în care decizia le va aparține celor de acasă.

”Mi-am dat tot sufletul. Mi-era frică că nu o să ating momentul ăsta”, a declarat Zanni, după ce a ajuns primul, pentru a doua zi la rând, la șase puncte.

Acesta a fost urma de Iancu, care a recunoscut că tot ce a trăit a fost la cea mai mare intensitate: ”Fiecare a trecut prin foc, prin felul lui”.

Pentru Sorin și Andrei a urmat Duelul eliminatoriu, momentul în care totul s-a încheiat pentru primul dintre ei, definitiv.

„Am zis tot sezonul că nu am emoții, nu mi-e frică, dar îmi era pentru că jucam cu cei mai buni, cei mai rapizi, cei mai îndemânatici. Eram alături de ei, uneori reușeam să și câștig. Subestimarea voastră m-a întărit și vă mulțumesc.

Sper să fie o lecție de viață pentru toți. Mi-am dorit să fac imposibilul să fie posibil. Mulți poate nu mi-ar fi dat nicio șansă să ajung aici”, a declarat Sorin Pușcașu, înainte de a părăsi show-ul suprem.

Joi seară vor avea loc două bătălii epice și două sesiuni de vot incendiare.

„Urmează o finală pe cinste. Mă bucur că fiecare ne-am câștigat locul în finală, îl merităm. Am fost de la începutul sezonului aici”, va spune Iancu Sterp.

Zanni va recunoaște că ”lăsăm în urmă clasamentul, baraca, o casă în copac” și se declară pregătit pentru lupta finală: ”Să înceapă, abia m-am încălzit”.

Iar Andrei Ciobanu va menționa că este mai motivat ca niciodată: ”Am ajuns până aici și nu am de gând să renunț acum. De data asta, o să câștig”.

Andrei. Iancu. Zanni. Cine va fi campionul unei competiții atât de puternice? Cine va pleca acasă cu cei 100.000 de euro și cu titlul de Survivor All Stars? Răspunsul e tot mai aproape! Astăzi are loc FINALA! Nu ratați, de la ora 20:30, pe PRO TV și VOYO, LIVE, Survivor All Stars!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: