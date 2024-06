Dezvăluirile făcute de Zannidache după ce a câștigat finala Survivor All Stars. „Ne-am bătut frumos, bărbătește”

Zanni a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 euro și cu titlul atât de râvnit de către toți concurenții în sezonul suprem.

Dar aflăm mai multe chiar de la cel care a ridicat trofeul deasupra capului, după o perioadă cu multe, foarte multe încercări.

Zannidache: „Cel de acum 3 ani a fost traumatizant, însă a fost mult mai ușor din punct de vedere competițional, pentru că era votul publicului și eu și Jador eram favoriți. Cine era cel mai votat, era cel mai respectat. Acum nu ne mai salva lumea de acasă, așa că au sărit toți pe mine și competițional n-a mai fost lejer până în finală ca atunci când m-a votat toată lumea”.

Mihai Dedu: Cum e să fie campion suprem?

Zannidache: „Este foarte satisfăcător și în primul rând pentru mine, m-a schimbat așa nu știu, cumva e casa, cumva zâmbesc, cumva mă trezesc. Acum un an m-am schimbat, cam prin august 2023, eram foarte vulgar, simțeam să înjur mult”.

Andreea Marinescu: Cum a fost această competiție? Ce ți s-a părut cel mai greu?

Zannidache: „Cel mai greu a fost să nu ne luăm la bătaie. Voiam să îi iau la bătaie pe toți. Am învățat că nu e bine să mai vorbim urât. Mi-e rușine de oamenii care mă susțin și mi-e rușine de faptul că băi, am o vârstă, am înțeles. La 20 de ani înjuram, la 21-22 stăteam la cămin, acum gata, nu mai am nicio scuză”.

Andreea Marinescu: Din punct de vedere al luptei psihologice care s-a dus, cum a fost?

Zannidache: „Da, ne-am bătut frumos, bărbătește, nu am trecut nici o limită, nu ne-am înjurat, nu ne-am bătut. Acolo ajungi la niște tensiuni atât de mari încât e de apreciat că oamenii maxim au mai țipat unul la altul”.

Interviul integral se regăsește în VIDEO.

