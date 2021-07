Britney Spears a sunat la numărul de urgenţă 911 pentru a denunţa tutela abuzivă în noaptea de 23 iunie, înainte de a depune mărturie, potrivit noilor investigaţii făcute de Ronan Farrow şi Jia Tolentino de la The New Yorker, scrie Variety.

"Membrii din echipa lui Spears au început să-şi trimită mesaje. Ei erau îngrijoraţi de ceea ce ar putea spune Spears a doua zi şi au discutat cum să se pregătească în cazul în care lucrurile s-ar fi complicat", au relatat Farrow şi Tolentino despre apelul telefonic, conform News.ro.

Ei au notat că deşi apelurile de urgenţă din California sunt de obicei disponibile, Ventura County - unde locuieşte vedeta - accesul la convorbire a fost blocat întrucât este o investigaţie în curs.

În timpul audierii din 23 iunei, Spears a vorbit pentur prima dată public despre tutela sa, impusă din 2008. În declaraţia ei, Spears a spus că vrea să-şi "dea în judecată" familia şi că ar vrea să se căsătorească cu prietenul ei, Sam Asghari, şi să aibă mai mulţi copii, dar nu poate face aceste lucruri din cauza condiţiilor impuse prin tutelă.

Bessemer Trust şi Jamie Spears, tatăl artistei, sunt numiţi tutori ai averii starului. Compania fiduciară desemnată toamna trecută co-tutore al lui Britney Spears pe probleme financiare a cerut să se retragă din acest rol.

Vara trecută, Britney Spears a cerut, prin avocatul care i-a fost desemnat, încetarea tutelei tatălui ei, iar săptămâna trecută a livrat în faţa unei judecătoare o mărturie explozivă cu privire la întreg aranjamentul. Ea a descris tutela sub care se află de 13 ani drept „abuzivă” şi a cerut să îi fie redată viaţa.

Britney Spears, care a luat o pauză în activitate din 2018, a cerut în 2020 să fie scoasă de sub tutela tatălui ei.

În 2007, după divorţul de Kevin Federline, cântăreaţa a avut un comportament considerat haotic. Ea a pierdut custodia celor doi copii, pe care îi vizitează în prezent. Presupusa cădere nervoasă a stat la baza internării ei într-un centru de refacere, iar în 2008 a fost plasată sub tutela tatălui ei.

A fost desemnat, temporar, tutore unic al averii fiicei lui, în 2019, după ce co-tutorele Andrew Wallet a demisionat.

În cererea de retragere a titulaturii de tutore, avocatul lui Britney Spears, Samuel Ingham, a spus că ea se teme de tatăl el şi că refuză să cânte atâta timp cât el se ocupă de afacerile ei.

Judecătoarea Brenda Penny de la Curtea Superioară din Los Angeles a respins cererea, dar a desemnat Bessemer Trust în rol de co-tutore cu Jamie Spears, şi pe Jodi Montgomery, ca tutore pe probleme personale al lui Spears.

Britney Spears, ale cărei discuri au fost vândute în aproximativ 150 de milioane de copii, de la debutul din 2001, este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti pop din istorie.

Născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă. Primele două albume de studio ale ei, „Baby One More Time” (1999) şi „Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o să devină o vedetă a muzicii pop. De atunci, Britney Spears a câştigat numeroase trofee şi distincţii, între care un Grammy şi două trofee Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind „Glory", apărut în august 2016.