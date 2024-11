Bob Bryar, fostul toboșar al formației My Chemical Romance, a fost găsit mort în propria casă. Artistul avea 44 de ani

Bob Bryar, fostul toboșar al formației My Chemical Romance, a fost a murit vârsta de 44 de ani.

Corpul lui Bryar a fost găsit în casa sa din Tennessee. Potrivit TMZ, forțele de ordine nu suspectează nicio crimă, având în vedere că bunurile sale, inclusiv echipamente muzicale și arme, nu au fost atinse, scrie The Independent.

Cadavrul muzicianului a fost descris ca fiind în stare de descompunere de către postul de televiziune. Potrivit rapoartelor, Bryar a fost văzut ultima dată pe 4 noiembrie. Cauza morții sale rămâne în curs de investigare.

Byar a fost membru al trupei rock din 2004 până în 2010, înlocuindu-l pe toboșarul Matt Pelisser la scurt timp după lansarea albumului Three Cheers for Sweet Revenge din 2004.

El a cântat la tobe pe toate cele mai mari hituri ale My Chemical Romance, inclusiv „Welcome to the Black Parade” din 2006.

Toboșarul născut în Chicago a părăsit grupul în 2010, înainte de lansarea albumului Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, la care a contribuit.

La acea vreme, My Chemical Romance a emis o declarație în care descria decizia lui Bryar ca fiind „dureroasă”.

„Începând de acum patru săptămâni, My Chemical Romance și Bob Bryar s-au despărțit. Aceasta a fost o decizie dureroasă pentru noi toți și nu a fost luată cu ușurință”, se arată în declarație. „Îi urăm mult noroc în demersurile sale viitoare și ne așteptăm ca voi toți să faceți la fel.”

Pe lângă Bryar, trupa My Chemical Romance era formată din Gerard Way, Frank Iero, Ray Toro și Mikey Way.

După ce a lucrat cu alte trupe de-a lungul anilor, Bryar și-a anunțat retragerea din industria muzicală în 2014. A urmat o carieră în domeniul imobiliar și a lucrat cu o serie de organizații caritabile și sanctuare de salvare a câinilor.

În 2023, Bryar a declarat pe Twitter că suferea grav de probleme de sănătate mintală.

Pe rețelele de socializare, fanii i-au adus un omagiu regretatului muzician, amintindu-și de abilitățile sale imense și de perioada în care a modelat genurile muzicale alături de My Chemical Romance.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: