Beyoncé, desemnată cel mai mare star pop al secolului 21

„Beyoncé se află în fruntea listei noastre editoriale alese de personal pe baza celor 25 de ani de influenţă, impact, evoluţie”, a scris Andrew Unterberger de la Billboard.

În analiza lor, publicaţia a scris că locul lui Beyoncé în fruntea listei provine din faptul că artista premiată cu Grammy este o interpretă şi o creatoare „al cărei angajament faţă de inovaţie, evoluţie şi excelenţă generală a făcut-o să fie ştacheta cu care toate celelalte vedete pop din acest secol au fost mult timp măsurate” în ultimii 25 de ani.

