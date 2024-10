Beyoncé a urcat pe scenă la mitingul Kamalei Harris din Texas. „Eu nu sunt aici ca celebritate. Sunt aici ca mamă”. VIDEO

”(Sunt) o mamă îngrijorată de soarta lumii în care copiii mei şi toţi copiii trăiesc”, a continuat cântăreaţa în vârstă de 43 de ani. ”A venit timpul ca America să cânte alt cântec”, a adăugat ea.

Starul pop mondial, care a dat campaniei democratei imul oficial, cântecul "Freedom" ("Libertate"), a susţinut un scurt discurs în care a denunţat atingerile aduse drepturilor femeilor şi mai ales dreptului lor la avort în aproximativ 20 de state americane, inclusiv în Texasul său natal.

”Imaginaţi-vă fetele noastre crescând, văzând ce este posibil fără bariere, fără limite. Imaginaţi-vă bunicile noastre. Imaginaţi-vă ce simt el în acest moment, cele care au trăit pentru a vedea această zi istorică”, le-a cerut "Queen B" celor peste 20.000 de oameni de pe stadion.

Ea s-a adresat ”tuturor bărbaţilor şi femeilor care se află în această sală şi care ne privesc în toată ţara”. ”Avem nevoie de voi”, a tunat ea.

Cu zece zile înainte de alegeri, Kamala Harris a făcut un ocol, vineri, în acest stat republican, pentru a denunţa din nou restricţiile şi interzicerile avortului.

Două locuitoare din Texas au povestit pe scenă, în faţa publicului de peste 20.000 de persoane, cum nu au primit îngrijirile de sănătate de care au avut nevoie, din cauza noilor legi, şi cum aproape au murit.

Curtea Supremă americană a pus capăt în 2022 protecţiei federale a dreptului la avort, iar Donald trump se felicită cu regularitate pentru faptul că se află la originea acestei hotărâri prin intermediul numirilor sale ale unor judecători conservatori pe când era preşedinte.

”Suntem în zorii unei schimbări incredibile, istorice”, a tunat Beyoncé, după un scurt discurs al mamei şi surorii sale.

