Expoziție Game of Thrones, chiar pe platourile de filmare. Vizitatorii vor păși în Castelul Winterfell

StirilePROTV

Fanii serialului "Urzeala Tronurilor" vor putea păși în lumea "celor 7 regate". În Irlanda de Nord, unde au fost filmate multe dintre episoadele serialului, va fi deschisă anul viitor o expoziție interactivă.

Acolo vizitatorii vor putea admira îndeaproape decorurile, costumele actorilor, și vor putea descoperi câteva secrete din spatele camerelor de filmat.

Vizitatorii vor putea păși în sala mare a castelului Winterfell, unde vor fi întâmpinați de manechine îmbrăcate în costumele celor din Casa Stark. Pentru ca atmosfera să fie cât mai aproape de povestea serialului, în realizarea expoziției au fost implicați chiar și actori care au jucat în Urzeala Tronurilor.

Ian McElhinney, actor: „Niciunul dintre noi nu știa cum va începe totul. Adică mulți ne întrebau cum se numește chestia asta, "Urzeală" a ce? Am fost foarte norocoși să facem parte din distribuție pentru că totul continuă să evolueze și să crească și sigur va ajunge cea mai urmărită producție din lume.”

Actorul recunoaște că în 2011 când au început filmările pentru serial nu se aștepta ca acesta să aibă un asemenea succes.

Citește și O actriță care a jucat în Game of Thrones îl acuză pe Marilyn Manson de viol și abuzuri sadice

Ian McElhinney, actor: „Și apoi să descoperi că toate aceste fragmente și piese sunt aduse aici, de-a lungul timpului, pentru a crea această expoziție extraordinară, este pur și simplu fantastic”.

Dincolo de costume și decoruri, vizitatorii vor avea parte și de proiecții care le vor dezvălui munca imensă din spatele filmărilor, de la realizarea machiajului actorilor până la efectele speciale.

Claire Moles, directoarea de marketing a expoziției: „A fost o adevărată cerere globală pentru acest proiect, pentru a realiza o asemenea experiență. De la la Mumbai la Paraguay sau de la Atena la Antrim, am primit cereri pe rețelele sociale și pe toate site-urile noastre de peste tot. Există în continuare o cerere foarte mare pentru Game of Thrones, iar expoziția studioului Game of Thrones reprezintă următorul capitol din povestea Game of Thrones aici, în Irlanda de Nord.”

Expoziția va fi deschisă la începutul lunii februarie a anului viitor.