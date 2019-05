Au apărut noi nume pe lista artiștilor care vin anul acesta la Untold

Busta Rhymes, Don Diablo, Nicki Romero sau Tinie Tempah sunt cele mai noi nume care completează tabloul artiştilor, care vin anul acesta la Untold.

În plus, pe scenă principală de pe Cluj Arena - Dimitri Vegas, Like Mike şi Steve Aoki vor cânta împreună sub numele de "3 Are Legend", proiect înfiinţat de cei trei DJ, în 2014.

Nu vor lipsi nici mai mării Armin van Buuren, care pregăteşte un show incendiar cu mai mulţi invitaţi, dar nici Martin Garrix sau David Guetta.

Untold a fost desemnat festivalul numărul 8 din lume, într-un top 50, realizat de specialiştii de la Dj Mag.

