Artista Adele s-a despărţit de soţul ei, Simon Konecki. Cei 2 erau căsătoriți din 2016

Cântăreaţa britanică Adele s-a despărţit de soţul ei, Simon Konecki, au confirmat reprezentanţii artistei, anunţă BBC.

Într-o declaraţie apărută vineri, a fost specificat fatul că perechea "se angajează să-şi crească împreună fiul cu dragoste".

Adele l-a născut pe fiul ei, Angelo, în 2012. Artista în vârstă de 30 de ani s-a căsătorit cu Konecki, fondatorul drop4drop, o organizaţie de caritate care luptă pentru accesul global la apă potabilă curată, în 2016, după cinci ani de relaţie.

Cel mai bine vândut artist născut la Londra, Adele este cunoscută pentru albumele ei de top: "19", "21" şi "25".

Potrivit declaraţiei, cuplul a specificat că nu vor fi făcute alte comentarii cu privire la despărţire şi a cerut să-i fie respectat dreptul la intimitate.

Cei doi s-au căsătorit în secret iar Adele a făcut public anunţul în timpul discursului de la premiile Grammy, în 2017, când i-a mulţumit soţului ei.

Adele, născută pe 5 mai 1988, în Marea Britanie, este interpretă şi compozitoare. În 2008, a lansat primul album de studio, ”19”, care s-a vândut în peste 6 milioane de copii. În 2009, a câştigat două premii Grammy şi a fost supranumită de presa britanică ”Noua Amy Winehouse”.

În 2011, şi-a lansat al doilea album de studio, ”21”, care, datorită unor piese precum ”Rolling in the Deep”, ”Someone Like You” şi ”Set Fire to the Rain”, a avut un succes fenomenal şi s-a vândut în peste 29 milioane de copii pe plan mondial. Acel album i-a adus artistei britanice şase premii Grammy în 2012. În acelaşi an, a înregistrat piesa ”Skyfall”, tema muzicală a filmului onomim din seria ”James Bond”, pentru care a fost premiată cu un Glob de Aur şi un premiu Oscar, scrie News.ro.

Al treilea album de studio al cântăreţei Adele, ”25”, a debutat pe primul loc în topul Billboard 200, în momentul lansării sale, pe 20 noiembrie 2015. ”Hello”, ”When We Were Young” şi ”All I ask” sunt primele trei single-uri extrase de pe acest album.

La cea de-a 59-a ediţie a galei premiilor Grammy, Adele a câştigat cinci trofee, inclusiv la categoriile ”cel mai bun album al anului”, ”cel mai bun cântec al anului” şi ”înregistrarea anului”.

În luna martie, Adele a fost văzută intrând într-un studio de înregistrări din New York, fapt ce a lansat speculaţii despre un nou album.

