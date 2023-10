Artista a mai doborât un record. Un film documentar despre turneul său a produs 100 de milioane de dolari înainte de lansare

Distribuitorul său, AMC, spune că vânzările globale de bilete în avans au depășit 100 de milioane de dolari, adăugând că cererea "a fost incredibilă din momentul în care a fost anunțat pentru prima dată".

Conform sursei citate de BBC, compania spune că a fost nevoie de mai puțin de 24 de ore pentru ca filmul să bată recordul său pentru cele mai mari vânzări într-o singură zi.

Turneul global al lui Swift, care este programat să continue până la sfârșitul anului 2024, este pe cale să devină cel mai mare din istorie.

Vânzările de bilete pe stadioane ar putea ajunge la 1,4 miliarde de dolari, ceea ce ar depăși recordul deținut în prezent de Elton John pentru turneul său de adio.

Filmul turneului Eras urmează să fie lansat în cinematografele din peste 100 de țări în 13 septembrie 2023.

Analiștii estimează că, pe lângă vânzările de bilete în avans, filmul ar putea avea încasări suplimentare de 100 de milioane de dolari în America de Nord în weekend-ul de lansare.

Cinci filme - printre care Barbie, The Super Mario Bros. Movie și Spider-Man: Across the Spider-Verse - au generat peste 100 de milioane de dolari la debutul lor în America de Nord în acest an.

AMC distribuie, de asemenea, filmul turneului ”Renaissance” al lui Beyonce, care urmează să fie lansat în decembrie.

Anul trecut, Swift a devenit prima artistă din istorie care a avut melodii în fiecare loc din top 10 al clasamentului american de single-uri.

Ea l-a depășit pe Drake, care deținea recordul anterior de nouă single-uri în top 10 în aceeași perioadă, în septembrie 2021.

Beatles a deținut anterior acest record în 1964, cu opt single-uri în top 10.

În august, Spotify a declarat că Swift a mai doborât un record, devenind prima artistă din istoria platformei de streaming care a atins 100 de milioane de ascultători lunari.

Vestea a venit după ce, în iulie, a lansat cel de-al treilea album reînregistrat al ei - Speak Now (Taylor's Version) - care a ajuns pe primul loc în topurile din SUA și Marea Britanie.

La sfârșitul acestei luni, Swift își va lansa următorul album reînregistrat, 1989 (Taylor's Version). Ea reînregistrează albumele sale anterioare, deoarece îi va permite să dețină înregistrările originale ale melodiilor.

Sursa: BBC 06-10-2023