Arată ca o păpușă la 27 de ani, datorită soțului ei cu 50 de ani mai mare. Suma uriașă pe care a cheltuit-o bărbatul

O tânără de 27 de ani din Statele Unite a cheltuit o sumă de de aproape 70.000 de euro pe operații estetice, bani care i-au aparținut, în mare parte, soțului ei în vârstă de 76 de ani.

Potrivit spuselor ei, bărbatului îi plăcea „look-ul fals”, motiv pentru care i-a plătit o mare parte dintre intervențiile chirurgicale, transmite Daily Star.

După operațiile pe care le-a suferit, tânăra a divorțat de bărbat.

„Ne-am căsătorit, dar acum trecem printr-un divorț. M-a ajutat să ies din situația financiară în care mă aflam, dar n-avem multe lucruri în comun, pentru că el are 76 de ani. Mereu mi-am dorit să arăt ca o păpușă sexuală. Mereu am visat să am un astfel de bărbat și să locuiesc în Hollywood. E un compliment când îmi spune cineva că arăt ca o păpușă de plastic”, a povestit ea.

În urma operațiilor, ea a mai adăugat că a câștigat mulți fani pe rețelele de socializare și că familia și prietenii ei iubesc cum arată acum.