Apariție surpriză a celebrului Johnny Depp la Comic-Con

Actorul Johnny Depp a avut o apariţie-surpriză la San Diego Comic-Con, îmbrăcat ca Gellert Grindelwald din "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", film care va fi lansat în noiembrie, potrivit nme.com.

Iniţial, a părut că Depp nu va fi alături de ceilalţi membri ai echipei, însă şi-a făcut apariţia pe scenă îmbrăcat în costumul personajului, oferind un monolog.

Actorul a primit apaluze şi ovaţii, potrivit News.ro

La Comic-Con, audienţa a vizionat şi trailer-ul oficial al filmului.

Recent, Depp a stârnit controverse ca urmare a unui interviu acordat revistei The Rolling Stone şi după ce a fost acuzat de fosta sa soţie Amber Heard de violenţă domestică.

Heard a fost şi ea prezentă la Comic-Con pentru un panel cu colegii din "Aquaman" la o oră după apariţia lui Depp.

Filmul "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", continuarea peliculei "Fantastic Beasts and Where to Find Them", un spin-off a seriei "Harry Potter", va avea premiera pe 16 noiembrie 2018 în Statele Unite ale Americii.

Johnny Depp, născut pe 9 iunie 1963, este un actor, producător şi muzician american, care a devenit cunoscut la începutul anilor 1980 graţie serialului de televiziune ”21 Jump Street”. De atunci, artistul american a dorit să se desprindă de imaginea de june-prim şi s-a consacrat interpretării unor personaje originale şi chiar excentrice, precum Edward din ”Edward Mâini-de-foarfece”, Raoul Duke din ”Spaimă şi scârbă în Las Vegas”, Ichabod Crane din ”Legenda călăreţului fără cap”, Jack Sparrow din franciza ”Piraţii din Caraibe”, Pălărierul cel nebun din ”Alice în Ţara Minunilor” şi Barnabas din ”Umbre întunecate”.

A interpretat şi personaje inspirate din realitate, precum Ed Wood în filmul cu acelaşi titlu, Joseph D. Pistone în ”Donnie Brasco”, George Jung în ”Visul alb” şi John Dillinger în ”Inamicii publici”. A interpretat şi rolul amerindianului Tonto în ”Legenda călăreţului singuratic”. La începutul anilor 1990 a început să colaboreze cu cel care a devenit regizorul său fetiş, Tim Burton, care îi este şi un foarte bun prieten, alături de care a turnat opt filme.

Starul american a primit trei nominalizări la Oscar, trei nominalizări la premiile BAFTA şi a câştigat un Glob de Aur.

