Andy Rourke a murit. Basistul trupei The Smiths avea vârsta de 59 de ani

Chitaristul Johnny Marr a anunțat "cu profundă tristețe" că Rourke a murit după o boală îndelungată de cancer pancreatic.

"Andy va fi ținut minte ca un suflet bun și frumos de către cei care l-au cunoscut și ca un muzician extrem de talentat de către fanii muzicii. Solicităm intimitate în aceste momente triste", a adăugat Marr, într-o declarație postată de Twitter.

Rourke a cântat pe cele mai cunoscute melodii ale trupei The Smiths, printre care "This Charming Man" și "There Is a Light That Never Goes Out", precum și pe single-urile solo ale solistului Morrissey, după ce grupul s-a destrămat în 1987, potrivit BBC.

Într-un omagiu postat pe site-ul său, Morrissey a spus "Sper doar că oriunde s-a dus Andy să fie bine. El nu va muri niciodată atâta timp cât muzica lui va fi ascultată. Nu și-a cunoscut niciodată propria putere și nimic din ceea ce a cântat nu a fost cântat de altcineva. Distincția lui a fost atât de teribilă și neconvențională și a dovedit că se poate face".

Basistul a cântat pe toate cele patru albume de studio ale trupei The Smiths: The Smiths din 1984, Meat Is Murder din 1985, The Queen Is Dead din 1986 și Strangeways, Here We Come din 1987.

Colegul de trupă al lui Rourke, toboșarul Mike Joyce, a scris pe Twitter: "Nu numai că este cel mai talentat basist cu care am avut privilegiul să cânt, dar și cel mai dulce și amuzant băiat pe care l-am întâlnit vreodată. Andy a părăsit clădirea, dar moștenirea sa muzicală este perpetuă. Deja îmi lipsești atât de mult. Pentru totdeauna în inima mea, amice".

Sursa: BBC Etichete: , , Dată publicare: 19-05-2023 18:02