Alex Velea, în scandal cu Lino Golden și Mario Fresh, foștii săi protejați

Lino Golden și Mario Fresh au fost doi dintre protejații lui Alex Velea. Încă de când erau mici au stat alături de artist, în casa lui, și au învățat “cu ce se mănâncă” industria muzicală.

După mulți ani de colaborare și după multe piese de top, cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite. Primul care a renunțat la colaborarea cu Velea a fost Mario Fresh, dar nu a dorit să vorbească foarte mult despre această separare, spunând că a fost vorba de o diferență de idei.

Recent, și Lino Golden a renunțat la colaborarea cu Alex Velea, dar în cazul lui lucrurile s-au complicat. În mediul online, au apărut informații cum că Lino o să scoată o piesă cu Abi Talent, acesta din urmă având un conflict imens cu Alex Velea, în care și-au adresat cuvinte foarte grele. Un motiv pe care Lino l-a invocat a fost, la fel ca în cazul lui Mario Fresh, diferența de idei.

De aici, situația a ajuns într-un punct în care artiștii care au rămas în Golden Boy Society și inclusiv Alex Velea îl atacă dur pe Lino Golden în mediul online.

Alex Velea a răspuns oficial întrebărilor după ce Lino Golden şi Mario Fresh au plecat din Golden Boy Society

Alex Velea a venit cu un răspuns amplu după ce Lino Golden şi Mario Fresh s-au despărţit de Golden Boy Society.

Artistul a oferit o replică prin intermediul unui video postat pe canalul sau de Youtube, prin care a vrut să răspundă tuturor întrebărilor care au apărut în ultimele săptămâni.

Alex Velea: "De azi, Lino şi Mario nu mai au contract cu Golden Boy Society!"

Alex Velea a rupt în faţa camerei contractul pe care îl mai avea semnat cu Lino şi Mario Fresh şi spune că nu mai este posibilă nicio colaborare între ei.

"De ce nu mai sunt Lino şi Mario Fresh la Golden Boy Society, hai să vă povestesc!

Văzând această transformare a lor, am sperat să nu se întâmple ce s-a întâmplat, dar mă aşteptam la treaba asta. Una din probleme este că ei şi-au dorit să rămânem doar noi 3 la Golden Boy Society, Lino, Mario şi eu. Deşi atunci când ei au venit în formula erau şi Rashid şi John Băiat Bun, artişti care i-au susţinut şi iubit. De la bun început, şi Mario şi Lâno au ştiut dorinţa mea de a-i ajuta şi pe alţii, exact cum am făcut şi cu ei. Când am făcut Golden Boy Society mi-am dorit să pot crea o familie în care să ne sprijinim, să ne ajutăm şi când suntem pe val şi când cifrele scad. Însă Lino şi Mario au uitat de aceste lucruri când au început să dea de faimă, iar prin acţiune lor au arătat că nu-şi mai doresc să facă parte din Golden Boy Society.

Punctul culminant a fost atunci când ei au încercat să mă forţeze să fac parte din anumite proiecte de ale lor în care eu nu am crezut, puteam să mă opun din punct de vedere contractual, dar nu am făcut-o, piesele s-au lansat, iar eu mi-am dat seama că drumul nostru împreună nu mai poate continua. Nu cred în dragostea făcută cu sila, deşi repet, contractual ei încă au nişte obligaţii faţă de mine. De azi înainte, nu mai au! Sunt liberi de contract, băieţi să fiţi fericiţi! Nu vreau să vă urăsc, vă iubesc. Dacă ar fi să mai fac încă o dată treaba asta, aş face-o la fel. Recunosc, sunt puţin dezamăgit, dar asta e viaţa. Multă Baftă!", a spus Velea.

Alex Velea: "Premiul pentru prietenia anului 2020 merge către Abi şi Lino!"

Velea i-a criticat pe Abi şi Lino Golden, care deşi în urmă cu câteva luni se jigneau prin intermediul melodiilor, acum au devenit buni prieteni:

"Iar premiul pentru prietenia anului 2020 merge către Abi şi Lno. Cum puteţi mă băieţi să vă daţi mari prieteni, când acum câteva luni, tu, Abi îl înjurai pe Lino, şi tu, Lino îl făceai pe Abi gunoi.

Dar ştiu, de dragul cifrelor, tu, Lino eşti gata să lingi unde ai scuipat. Uiţi că acum câteva luni omul ăsta ar fi făcut orice ca să te distrugă şi acum pozezi în prietenul lui. Mi se pare josnic, nu îmi imaginam că poţi să te duci atât de jos, dar uite că poţi. E trist că pentru nişte cifre tu eşti în stare să îţi calci pe demnitate şi să te asociezi cu unul care voia să te distrugă acum câteva luni. Cu trădarea asta, cu prietenia asta falsă, se încheie şi prietenia noastră adevărată. Eu şi Antonia te-am ajutat din suflet şi ne-am dorit ca tu să te dezvolţi aşa cum trebuie să se dezvolte un artist. Îţi urez tot binele din lume, aşa cum am făcut tot timpul, te-am văzut mereu că pe copilul meu, că pe fratele meu mai mic, dar nu ai idee cât de prost da să lingi unde ai scuipat. De la Abi mă aşteptam, dar la tine nu mă aşteptam să poţi să mergi atât de jos. Cam asta am avut de spus, îmi doresc să încetăm cu tot hate-ul, cu jignirile şi cu apropourile. I-am rugat şi pe fraţii mei de la Golden să înceteze, pentru că nu ne fac cinste aceste lucruri, nu ne place scandalul. Noi băieţii de la Golden vom munci în continuare, ne vom concentra pe muzica", a încheiat Alex Velea.