Adrian Nartea infirmă faptul s-a infectat cu coronavirus. „Vă asigur că sunt bine”

Adrian Nartea, actorul principal din serialul fenomen VLAD, de la PRO TV, a aflat din presa tip tabloid că ar fi infectat cu noul coronavirus.

Conform ziarelor, actorul ar fi contractat noul coronavirus și, din acest motiv, filmările pentru serialul în care joacă s-ar fi oprit temporar.

Adrian Nartea spune însă că starea sa de sănătate este bună: ”Nu am și nu am avut Covid”. Mai mult, zvonul conform căruia filmările s-ar fi oprit sunt complet false.

„Eram la munte, mă bucuram de soare și de racoare, împreună cu familia și am văzut cu surprindere câteva articole care susțin că aș fi bolnav. Sunt bine sănătos, nu am și nu am avut COVID. Cât despre filmările de la serialul VLAD, care s-ar fi oprit din cauza faptului că aș fi bolnav, din nou, acest zvon nu este adevărat. Filmările acestui sezon s-au încheiat deja, iar telespectatorii pot urmări serialul în fiecare luni, de la 20:30, la PRO TV. Prin urmare, doresc să vă asigur că sunt bine și le doresc tuturor sănătate. Urmez sfaturile autorităților și respect distanțtarea socială, sunt optimist și cred că dacă urmam îndemnurile autorităților, vom depăși cu bine această perioadă”, a spus Adi Nartea pentru protv.ro.