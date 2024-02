Adele a amânat zece concerte în Las Vegas. Care este motivul

Decizia vine din partea medicului ei, care i-a recomandat să "ia o pauză şi să-şi întrerupă rezidenţa" pentru a se odihni complet. Spectacolele vor fi amânate, dar datele nu au fost încă anunţate.

"Am fost bolnavă la sfârşitul ultimei etape şi pe tot parcursul pauzei", continuă cântăreaţa.

"Nu am avut şansa de a mă reface complet înainte de reluarea spectacolelor, iar acum sunt din nou bolnavă şi, din păcate, acest lucru a avut un impact asupra vocii mele".

O veste tristă pentru fani, dar o decizie înţeleaptă pentru Adele, care a susţinut multe concerte de la lansarea "Weekends With Adele", un spectacol care are loc în weekend-uri la The Colosseum at Caesars Palace din Las Vegas.

Nu este prima dată când Adele este nevoită să îşi amâne datele de concert. Deşi rezidenţa ei din Las Vegas a debutat în noiembrie 2022, aceasta trebuia să înceapă în luna ianuarie a aceluiaşi an.

Cu o zi înainte de primul concert, cântăreaţa britanică a fost nevoită să anunţe cu lacrimi în ochi amânarea rezidenţei sale, din cauza numărului tot mai mare de cazuri de Covid în anturajul ei. "Să fiu cu voi într-un spaţiu atât de intim în fiecare săptămână este ceea ce aşteptam cel mai mult şi vă voi da tot ce am mai bun din mine", a promis Adele la acea vreme.

Rezidenţa ei la The Colosseum at Caesars Palace a fost un succes imediat. Deşi "Weekends With Adele" trebuia să se încheie în noiembrie, cântăreaţa a decis în cele din urmă să îşi prelungească pentru ultima dată turneul, adăugând aproximativ treizeci de noi date, din ianuarie până în iunie 2024. Spre surprinderea tuturor, Adele a anunţat, de asemenea, "o serie de spectacole pentru vară", de data aceasta în Europa.

Pentru cele patru date europene, ea a ales München, în Germania. "Este un pic aleatoriu, dar totuşi fabulos", a mărturisit ea pe Instagram.

"Nu mi-aş putea imagina o modalitate mai minunată de a-mi petrece vara şi de a încheia această fază frumoasă a vieţii mele decât să susţin concerte atât de aproape de casă".

Dată publicare: 28-02-2024 15:45