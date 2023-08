Gestul șocant făcut de Adele pentru un fan. Motivul pentru care concertul a fost întrerupt | VIDEO

În imaginile devenite virale pe rețelele de socializare se vede cum Adele se oprește din cântat brusc pentru interveni în favoarea unui fan care se pare că era hărțuit de agenții de securitate.

„Ce se întâmplă acolo cu tânărul fan care de când am venit a fost agasat pentru că stă în picioare? Ce se întâmplă cu el?”, a întrebat Adele de pe scena de la The Colosseum, teatrul de la Caesars Palace din Las Vegas.

Adele nu este singurul artist care a întâmpinat astfel de probleme în timpul reprezentațiilor sale. Taylor Swift a criticat, de asemenea, modul în care intervin agenții de securitate la concertele sale.

Timp de câteva minute, Adele i-a atras atenţia agentului de securitate: „Da, tu, cu mâna sus, da, tu! Ţine braţul în aer”, a strigat ea. „Ce se întâmplă? De ce îl deranjezi? Puteţi să-l lăsaţi în pace, vă rog?”, a continuat ea, înainte de a i se adresa spectatorului: „Nu te vor mai deranja, dragă. Bucură-te de spectacol. Lăsaţi-l în pace!”.

Adele şi-a reluat apoi rapid spectacolul: „Îmi pare rău, băieţi. A fost deranjat încă de la începutul spectacolului de agenţii de securitate şi de oamenii care stăteau în spatele lui. El este aici să se distreze. Cu toţii suntem aici să ne distrăm. Haideţi, să o facem din nou!”.

she’s scolding the security, as she should pic.twitter.com/OohJeWdGeE