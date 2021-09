Adela Popescu a fost confirmată pozitiv cu COVID-19. Cum se simte vedeta

Adela Popescu a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Vedeta a făcut anunțul chiar în timpul emisiunii „Vorbește Lumea”, printr-un apel pe Skype.

„Dragii mei, ieri seară am făcut un test și rezultatul a fost cel pe care am vrea să-l evităm cu toții. Chiar dacă am fost confirmată pozitiv, vreau să vă asigur că mă simt bine și că o să ne revedem curând. Vă pregătim noi surprize, chiar și așa: cu băieții în studio și cu mine de acasă. Aveți grijă de voi și fiți cu ochii pe Vorbește Lumea!”, a fost mesajul transmis de Adela Popescu.

„Eu în sarcină nu m-am vaccinat, pentru că așa mi-au recomandat medicii, iar acum am început să mă informez. Eu stau cu mască prin casă, ca să-l protejez pe cel mic. Copiii sunt la bunici. Ne hidratăm, ascultăm doctorul...”, a spus prezentatoarea.