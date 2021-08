Cine prezintă „Vorbește lumea” alături de Adela Popescu, după plecarea lui Cove

Instagram

Adela Popescu a revenit de luni în postura de prezentatoare la Vorbește lumea. Vedeta va avea alături de ea o echipă și deja a anunțat o parte din ea.

"Faptele mari nu se fac de unul singur, ele se întâmplă atunci când mai mulți oameni se întâmplă", a spus Adela Popescu. Primul coleg anunțat este Shurubel, care a fost om de radio 10. Bogdan Ciudoiu face și el parte din echipă și va prezenta cele mai importante știri ale zilei.

Adela Popescu a revenit la Vorbește lumea, la o lună și jumătate după ce a născut al treilea băiețel. Deși a trecut puțin timp, ea spune că l-a lăsat pe Adrian pe mâini bune.

"Nu-mi imagineam că ziua asta o să vină atât de repede, dar iată-mă aici servindu-mi cafeaua alături de voi și de colegii mei dragi. Îmi amintesc ca ieri de ultima emisie din ianuarie, atunci am hotărât să mă retrag, a fost o perioadă minunată, am stat alături de copii. Știu Că pare un gest inconștient întoarcerea mea atât de devreme aici, trebuie să știți că am un soț care mă iubește foarte mult, o mamaie care a fost alături de noi de când am născut primul bebeluș", a spus Adela.

Adela Popescu, despre plecarea lui Cove de la Vorbește lumea

"Știu că vă surprindere lipsa scumpițelului meu Cove, este absolut normal. Toți îl iubim, îl prețuim și îi vom duce lipsa. Te iubim, Cove. Dar viața merge mai departe, iar prieteniile adevărate nu se destramă, tu știi ce spun", a mai spus Adela.