Actorul Sacha Baron Cohen a păcălit un politician american, punându-l să facă ”testul pedofilului”

Actorul Sacha Baron Cohen l-a păcălit în fața camerelor de filmat pe fostul senator american Roy Moore, pe care l-a supus unui așa zis ”test al pedofilului”.

Filmarea a fost făcută pentru serialul lui Sacha Baron, ”Who is America?”, care se difuzează deja la HBO, iar actorul a făcut aluzie în acest fel la acuzațiile de pedofilie care au fost lansate la adresa politicianului în 2017.

De altfel, fostul senator de Alabama a pierdut alegerile din 2017 din cauza acestor acuzații, lansate de mai multe femei, care au susținut că au fost agresate sexual de Roy Moore când ele erau minore.

Acum, actorul Sacha Baron Cohen l-a păcălit pe Roy Moore spunându-i că este un militar israelian pe nume Erran Morad și că vrea să stea de vorbă cu el pe tema Israelului și a tehnlogiilor acestei țări.

În filmare, Sacha Baron apare îmbrăcat într-o uniformă militară, vorbind în limba engleză cu accent israelian și susținând că Israelul a pus la punct un aparat care detectează pedofilii din școli și din locurile de joacă ale copiilor.

”Dacă detectează un pedofil, aparatul alertează autoritățile și școlile e o rază de 100 de mile. Este foarte foarte simplu de folosit. Doar îi dai drumul și pentru că niciunul dintre noi nu este agresor sexual nu o să se întâmple nimic”, spune actorul în timp ce ține un mână un aparat care seamănă cu un detector de metale.

Apoi vântură detectorul pe lângă politicianul american, iar aparatul începe să ... piuie.

”E greșeală”, spune ”Morad”. ”E defect. Sunt sigur că o să facă la fel și cu celălalt tip”. Și după ce îl testează pe un alt bărbat și nu se întâmplă nimic .. pune detectorul înapoi pe Moore. Supriză. Se aude din nou sunetul de alertă ”de pedofil”.

”Este haina dumneavoastră? Ați împrumutat haina cuiva?”, întreabă actorul.

”Sunt căsători de 33 de ani și nu am fost niciodată acuzat de asemenea lucruri”, spune Roy Moore.

”Este 99,8 % sigur. Nu spune că sunteți pedofil”, insistă Morad. La un moment dat, politicianul renunță la interviu și părăsește scena, vizibil iritat.

În noiembrie 2017, cotidianul Washington Post a publicat mărturia unei femei care a povestit că în 1979, când ea avea 14 ani, iar Roy Moore 32, acesta a dus-o la el acasă şi a mângâiat-o pe sub îmbrăcăminte. Alte trei femei au făcut cunoscut că s-au întâlnit cu el - în timp ce aveau 18 ani sau mai puţin -, fără să întreţină relaţii sexuale.

Magistratul, sprijinit de fostul consilier prezidenţial Stephen Bannon, a negat aceste acuzaţii şi a refuzat să se retragă din cursa electorala din 2017, în pofida apelurilor mai multor senatori republicani.

Serialul ”Who is America?” are 7 episoade, iar săptămâna trecută a fost prezentat un episod în care victimă a căzut un parlamentar al statului Georgia, republicanul Jason Spencer, care a fost păcălit să strige cuvinte rasiste și să-și dea pantalonii jos, ca să alunge musulmanii teroriști, potrivit Rolling Stone.

El a anunțat deja că va demisiona, din cauza acestui scandal.

Printre victimele lui Sacha Baron Cohen se mai află senatorul Bernie Sanders, Dick Cheney, Joe Walsh și Dana Rohrabacher.

