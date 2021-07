A revenit festivalul de la Cannes, au revenit și furturile. Actița Jodie Turner-Smith a fost jefuită

Surse apropiate ei au declarat pentru Variety că actriţa, care era cazată la hotelul Marriott de pe Croazetă, se afla la micul dejun, vineri, când hoţii au intrat în camera ei şi au furat bijuterii în valoare de câteva zeci mii de euro.

Unul dintre obiecte era pentru ea inestimabil: verigheta mamei ei, notează News.ro.

Turner-Smith a fost mutată imediat de la Marriott la Majestic, aflat în apropiere, şi a primit o gardă de corp care a însoţit-o peste tot.

Actriţa se afla în oraşul francez împreună cu fiica ei în vârstă de un an şi a ridicat probleme privind siguranţa ei.

Se bănuiește că Turner-Smith, care s-a aflat la Cannes pentru prima dată, a fost vizată după ce a purtat bijuterii din aur şi cu diamante din linia Gucci High Jewelry la premiera „After Yang” de joi noapte.

Deşi a înapoiat bijuteriile după premieră, se crede că hoţii au intrat în camera ei fiind convinşi că obiectele se află încă în posesia ei.

În ciuda episodului traumatizant, Turner-Smith şi-a continuat programul la Cannes.

Duminică seară, ea a scris pe Twitter: „Nu credeam că voi petrece două ore şi jumătate la secţia de poliţie în ultima mea zi la Cannes, dar iată-ne”.

