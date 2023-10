A murit Haydn Gwynne, actrița care a jucat rolul Camillei, regina consoartă a Regatului Unit, în "The Windsors"

Actrița britanică Haydn Gwynne, care a jucat, printre altele, în "Drop the Dead Donkey", "Peak Practice", "Merseybeat", "The Crown" și "The Windsors", a murit la vârsta de 66 de ani.