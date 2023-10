Terence Davies a murit la 77 de ani. Era un cunoscut regizor și scenarist britanic

Terence Davies era cunoscut pentru filme precum "Distant Voices, Still Lives", "The Long Day Closes" şi "Of Time and the City".

Artistul britanic a murit în reşedinţa sa din Mistley din comitatul englez Essex după o scurtă suferinţă, a anunţat managerul său, arată BBC, citat de Agerpres.

Născut şi crescut în oraşul Liverpool, opera lui cinematografică a inclus adeseori elemente autobiografice. A lucrat ca funcţionar în birourile unei companii de transport maritim şi, apoi, pentru o firmă de contabilitate timp de zece ani înainte să se înscrie la Şcoala de arte dramatice din Coventry în 1973.

A devenit un cineast apreciat datorită trilogiei compuse din filmele "Children", "Madonna and Child" şi "Death and Transfiguration", lansate la sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980.

Cel mai recent film al său, drama „Benediction", i-a avut în rolurile principale pe actorii Jack Lowden şi Peter Capaldi, a explorat viaţa poetului Siegfried Sassoon.

Actriţa Agyness Deyn a interpretat rolul principal în lungmetrajul său din 2015 "Sunset Song", adaptat după romanul omonim publicat de Lewis Grassic Gibbon.

În 2016, actriţa americană Cynthia Nixon, una dintre protagonistele francizei de film şi televiziune "Sex and the City", a jucat rolul poetei Emily Dickinson în filmul "A Quiet Passion", scris şi regizat de Terence Davies.

A câştigat Premiul FIPRESCI la Festivalul de Film de la Cannes în 1988 cu "Distant Voices, Still Lives", un film bazat pe amintirile sale din perioada petrecută în anii 1940 şi 1950 în Liverpool. Pentru acelaşi film, a fost recompensat cu Leopardul de Aur la Festivalul de la Locarno, cu Premiul internaţional al criticilor la Festivalul de la Toronto şi cu trei trofee la premiile Academiei Europene de Film (cel mai bun lungmetraj, cea mai bună regie şi cea mai bună coloană sonoră).

Artistul britanic a fost nominalizat la trofeul Palme d'Or de la Cannes cu peliculele "The Long Day Closes" şi "The Neon Bible" în 1992, respectiv în 1995.

Printre celelalte producţii ale sale se numără adaptarea din 2000 a romanului scriitoarei Edith Wharton "The House of Mirth", cu actriţa Gillian Anderson în rolul principal, şi adaptarea din 2011 a piesei de teatru "The Deep Blue Sea" a dramaturgului Terence Rattigan, cu Rachel Weisz în distribuţie

Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 08-10-2023 17:31