50 Cent, antrenat de militari pentru noul său film, "Frăţia hoţilor"

Gerard Butler revine pe ecrane într-un rol care până acum i s-a potrivit mănuşă. Actorul joacă în "Frăţia hoţilor", o peliculă de acţiune despre înfruntarea dintre o cunoscută bandă de tâlhari şi o echipă de politişti fără scrupule.

"Frăţia hoţilor" spune povestea unei bande de hoţi care are un plan extrem de ambiţios: să jefuiască Rezerva Federală Americană. Iar pe urmele indivizilor sunt poliţiştii dintr-o unitate de elită. Liderul lor e "Marele Nick" - un personaj exploziv şi controversat, interpretat de Gerard Butler.

Poliţiştii care iau parte la actiune sunt cunoscuţi pentru metodele neortodoxe aplicate fără teamă, când sunt pe urmele infractorilor.

"Când am început antrenamentul m-am îngrăşat 25 de kg. Dar asta m-a ajutat să intru mai bine în pielea personajului, să-mi găsesc locul în această lume în care eram înconjurat de tipi masivi, cu caractere puternice", spune Gerard Butler.

In film apare si rapperul 50 Cent - de partea băieţilor răi, însă. "M-am distrat grozav la repetiţii. Fiindcă am fost împărţiţi în două grupuri, am avut parte de pregătire militară. Am văzut arme cu care nu mai intrasem în contact."

Confruntarea dintre tâlhari şi poliţiştii fără reguli promite un final exploziv.