400.000 de persoane, între care și Jay-Z, cer eliberarea rapperului 21 Savage din detenție

400.000 de persoane au semnat o petiție online pentru eliberarea a rapperului britanic 21 Savage din Centrul de imigrări din Altanta, Georgia.

Rapperul, pe numele său real Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, este reţinut de duminica trecută la Centrul pentru imigranţi (U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE) din Irwin. În urma arestării sale după o operaţiune a poliţiei, artişti de hip-hop precum Cardi B, Nicki Minaj, Meek Mill şi Jay Z i-au trimis dovezi de sprijin, informează DPA, citat de Agerpres.

Jay Z a angajat chiar un avocat pentru a obţine eliberarea solistului în vârstă de 26 de ani. „Scoate-l de acolo şi vezi ce s-a întâmplat", a declarat avocatul Alex Spiro postului NBC, despre cererea lui Jay Z atunci când l-a angajat.

Fără să dea detalii, Spiro a comentat că rapperul britanic este reţinut „în condiţii inumane" la acest Centru pentru imigranţi, denunţat de nenumărate ori de activişti.

Rapperul 21 Savage din Atlanta a fost reţinut la 4 februarie de responsabili ai ICE, pe motiv că artistul, originar din Marea Britanie, nu mai are viză valabilă pentru Statele Unite. Rapperul a venit în SUA în iulie 2005, la vârsta de 12 ani şi de atunci nu a mai plecat, deşi viza lui expirase un an mai târziu.

Un purtător de cuvânt al ICE a declarat că rapperul a fost reţinut în vederea deportării.

Reţinerea lui 21 Savage are loc într-un moment în care artistul se află la vârful carierei sale. El a lansat până acum două albume, descriind viaţa dură cu care s-a confruntat crescând în Atlanta, marcată de droguri şi de arme - dintre care ultimul „I am > I was" a ajuns pe primul loc în topul Billboard 200.

21 Savage este nominalizat la Premiile Grammy, care se desfăşoară duminică 10 februarie, la categoria Cea mai bună înregistrare a anului, pentru piesa „Rockstar” - o colaborare cu Post Malone.

