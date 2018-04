Untold 2018. Armin van Buuren vine anul acesta cu o surpriză

Mai sunt 90 de zile până la unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume - UNTOLD 2018! Iar organizatorii au anunțat programul și au scos la vânzare și biletele de o zi.

Totodată, artiști de renume internațional - precum THE CHAINSMOKERS și JASON DERULO - și-au arătat deja nerăbdarea de a ajunge în România, prin mesaje video către fanii de aici.

Iar cel mai așteptat dintre ei la fiecare ediție UNTOLD - Armin van Buuren - vine anul acesta cu o surpriză.

"Salutare, România. Suntem The Chainsmokers și venim în România pentru prima dată la vara, la festivalul UNTOLD. Va fi incredibil, va fi un show memorabil, suntem super nerăbdători, sperăm ca și voi. Ne vedem acolo!"

Revista FORBES i-a plasat pe cei de la THE CHAINSMOKERS pe locul trei în topul celor mai bine plătiți DJ din lume, cu peste 45 de milioane de dolari în 2017. Anul trecut, au colaborat cu trupa COLDPLAY pentru melodia "Something like this", cu care au stabilit și un record mondial - peste 10 milioane de vizualizări în primele 24 de ore de când a fost lansată.

Artistul american Jason Derulo a venit pentru prima oară în România vara trecută la festivalul NEVERSEA, unde a fost uluit de numărul mare de fani pe care l-a găsit la noi. Derulo a fost fascinat atunci de Marea Neagră și de plajele din țara noastră.

Anul acesta revine în România, dar pe scena festivalului UNTOLD 2018.

"Aici Jason Derulo, abia aștept să ajung la festivalul UNTOLD. Va fi un show ca în filme. Asigurați-va că aveți biletele și ne vedem acolo."

Organizatorii festivalului au anunțat și programul și au lansat și bilete de o zi, care au prețuri cuprinse între 225 și 275 de lei.

Edy Chereji, director de marketing și comunicare UNTOLD: "Fanii festivalului pot vedea în ce zi urcă pe scenă artistul sau artiștii preferați. Surpriza în acest an în programul pe zile a venit de la Armin van Buuren, care și-a dorit foarte mult să contribuie la ceremonia de închidere a festivalului și va urca pe scenă în ziua de duminică. Promite un show incredibil, dar și surprize pentru fanii care și-l doresc în fiecare an în line-up-ul UNTOLD."

Cei care încă nu și-au găsit un loc de cazare mai au la dispoziție și căminele studențești și platforma "Adoptă un UNTOLD-IST".

Cluj Napoca a fost declarat în 2015 de către Comisia Europeană, ca fiind cel mai prietenos oraș din Europa cu turiștii. Peste 90 la sută dintre clujeni consideră că turiștii străini sunt bineveniți în oraș și sunt foarte integrați în comunitate.

În 2016 și în 2017 peste 8000 de clujeni și-au deschis ușa pentru fanii festivalului UNTOLD care nu au mai găsit un loc de cazare în hoteluri, pensiuni sau cămine studențești.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 2-5 august și deja peste 35.000 de persoane și-au cumpărat abonamente.

