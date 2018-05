Snoop Dogg se întoarce la București. Concert la Arenele Romane în 2018

Getty

Phoenix Entertainment a anunțat pe Facebook faptul că celebrul Snoop Dogg va concerta din nou în București, la Arenele Romane.

Conform sursei citate, concertul va avea loc pe 29 august 2018 și, ”de data asta este pe bune, nu ca la Bogata :)”

Legendarul artist nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cu toții am dansat la petreceri pe ”Still”, ”Drop it like it's hot”, ”Next Episode” sau ”Gin and Juice”.

Fie că este muzician, producător, prezentator, actor, vlogger sau stand up comedian, el aduce buna dispozitie. Snoop Dogg a creat un personaj care se identifică cu ideea de petrecere.

Pharrel, Kate Perry, Psy, Wizz Khalifa, Bruno Mars, Gorillaz sunt doar câțiva dintre artiștii cu care Snoop a produs piese ce intra automat in heavy rotation.

”Dacă vrei distracție adevarată, dă-ți și tu ckeck-in alături de Snoop Dogg la cea mai mare petrecere a verii, pe 29 august, la Arene Romane. Biletele se găsesc în rețeaua Eventim, magazinele Orange, Vodafone, Germanos, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Humanitas și Cărturești și online aici:

http://www.eventim.ro/…/snoop-dogg-bucuresti-are…/event.html

Presale:

- 179 ron pâna pe 29 iulie

- 239 ron - până pe 28 august

- în ziua concertului: 250 ron” - se mai arată în mesajul organizatorilor.

Celebrul rapper a mai concertat la București în 2008, la Arenele Romane, în faţa unui public de circa 4.700 de persoane.

