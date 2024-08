Sam Smith, cap de afiș pentru sâmbătă seară la Untold. Alți artiști așteptați pe scena festivalului

Sâmbătă seară, cel mai așteptat este britanicul Sam Smith, aflat pentru prima dată în România.

Starul american în vârstă de 60 de ani, Lenny Kravitz, a fost unul dintre cei mai aşteptaţi artişti ai anului în România. Vineri seară, piesele "Are You Gonna Go My Way", "I Belong To You", "American Woman", "Fly Away" şi "It Ain't Over Ţil It's Over" au răsunat pe scena principală, și au entuziasmat publicul.

Tânăr: „Prima oară când îl aud, dar rupe omul. Îmi place maxim.”

Spectator: „Atunci când ai aşa energie pe scenă, nu ai cum să nu te distrezi. ”

Însă, distracție a fost pe toate cele opt scene ale festivalului de la Cluj. Un tramvai a devenit loc de petrecere.

Spectator din Franța: „Iubim Untold. Cel mai tare festival.”

În premieră, cei cu deficiențe de auz au putut să se bucure de universul UNTOLD.

Un interpret i-a ajutat să înțeleagă versurile. Iar niște brățări - create de foști studenți ai Universității de Tehnică din Cluj-Napoca - au vibrat pe ritmul muzicii.

DJ ALOK i-a dedicat un moment şi regretatului Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix.

Sâmbătă seară, Sam Smith e mult-așteptat la scena principală. Artistul este şi motivul pentru care mulţi tineri au intrat azi în campusul festivalului de cum s-au deschis porţile, la ora 16.00.

Tânăr: „Ca să prindem loc la Sam Smith, că ştim cum e treaba, şi am zis să venim mai repede"

Alţii au fost curioşi să descopere şi pe zi decorurile pregătite de organizatori.

Câțiva tineri au găsit o soluţie să nu se piardă de grup în mulţime:

Tineri: „Să ne găsim”

Reporter: Și cât au costat?

Tineri: „10 euro 6 bucăţi."

Tujamo şi Salvatore Ganacci vor veni şi ei în faţa publicului, sâmbătă seară.

