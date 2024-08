Explozie de energie în prima noapte a festivalului Untold. Zeci de mii de oameni s-au distrat până dimineața

Prima noapte a evenimentului a fost marcată de show-uri spectaculoase. Iar organizatorii promit multe surprize și momente magice. Dacă nu reușiți să ajungeți acolo, puteți urmări majoritatea concertelor live pe Voyo.

A fost o explozie de energie în prima noapte a festivalului. Uniți de muzică, oameni de toate vârstele s-au bucurat de universul Untold.

Tânăr: „Este un festival minunat. Îmi pare bine că sunt aici. Ne distrăm de minune. Cum să zic. E o senzație incredibilă."

Tânăr: „Bă, e bombă, e foarte frumos, îmi place, mai vin. Cu prietenii. Vreo șase din București."

Cuplu: „Super bine, suntem abonați la Untold. Face parte din cultura orașului nostru, ne mândrim cu faptul că aducem atât de multă lume de peste tot. Ne simțim minunat."

Un tânăr din Germania a vrut să își încânte și iubita, aflată departe de el.

Reporter: Cine e acolo?

Tânăr din Germania: „Iubita mea, ea studiază, e rușinoasă. Uită-te! Este minunat!"

Și nu este singurul spectator venit de peste hotare. Un grup din Lituania, de pildă, a trăit intens fiecare clipă.

Tânăr din Lituania: „A treia oară. Prima dată am fost în 2018. Am venit aici cu prietenii mei. Am vrut să simtă ce am simțit eu prima dată aici."



Și distracție a fost cuvântul de ordine indiferent de scena aleasă.

Urmează alte trei nopți albe, cu artiști de renume, precum Lenny Kravitz, Sam Smith si Martin Garrix.

