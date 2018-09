Lenny Kravitz va cânta LIVE pentru prima oară în Cluj-Napoca!

Getty

Lenny Kravitz revine în Romania, pentru un concert în premieră în Cluj-Napoca. Artistul a decis ca după întâlnirea din 2008 din București, să ofere românilor o nouă seară de neuitat.

Pentru prima oară pe o scenă din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul său album, ”Raise Vibration”.

Pe data de 6 mai 2019, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca fanii vor asculta atât piesele noi ale artistului, dar și hituri precum: „Are You Gonna Go My Way”, „If You Can’t Say No”, „I Belong To You”, „Fly Away” și „American Woman”.

Concertul din Cluj-Napoca face parte din segmentul european al turneului mondial ”Raise Vibration” ce va începe pe 26 aprilie 2019. Turneul cuprinde reprezentații în 16 țări de pe continent, printre care Franța, Germania, Belgia, Italia, Finlanda, Danemarca, Polonia, Slovenia, Bulgaria și, bineințeles, România.

Turneul promovează noul album Lenny Kravitz, lansat chiar pe 7 septembrie, ”Raise Vibration.” Cel de-al 11-lea album al artistului subliniază sinergia mai multor genuri muzicale precum rock ‘n’ roll, funk, blues și soul.

Cu un sunet proaspăt, actual, tineresc și îmbogățit de cele trei decenii de muzică, Raise Vibration devine un moment de renaștere creativă și reprezintă o realizare curajoasă, vie și ingenioasă demnă de măiestria și spiritul rebel ale lui Lenny Kravitz.

Una din piesele deja lansate de pe noul album, „It’s Enough”, s-a remarcat ca una din cele mai puternice compoziții ale artistului, aceasta fiind o reflectare critică asupra problemelor cu care se confruntă omenirea la nivel global.

Cel de-al doilea single, „Low”, pornește cu un sunet funky peste care se adaugă trompete, corzi și numeroase voci, unele inspirate de Michael Jackson.

Despre Lenny Kravitz

Considerat unul dintre cei mai proemineți muzicieni ai timpurilor noastre, Lenny Kravitz a depășit barierele impuse de gen muzical, stil, rasă și statut social pe parcursul celor 20 de ani de carieră muzicală.

Scriitor, producător, vocalist și virtuoz al numeroase instrumente muzicale, Lenny Kravitz a fost desemnat câștigător al Premiului Grammy pentru categoria „Best Male Rock Vocal Performance” 4 ani consecutivi, deținând chiar recordul pentru categorie.

Pe lângă cele 10 albume ale sale care s-au vândut în mai mult de 38 de milioane de exemplare, artistul multitalentat a făcut trecerea și către industria cinematografică, cu roluri în filme precum „The Hunger Games: Catching Fire”, „Precious” și „The Butler”.

Biletele pentru concertul din Cluj-Napoca se pun în vânzare pe data de 19 septembrie, miercuri, ora 12:00 pe lennykravitz.emagic.ro, eventim.ro și iabilet.ro.

Pentru detalii suplimentare despre turneu și bilete, puteți vizita site-ul oficial al artistului: lennykravitz.com.

