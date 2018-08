Începe Muscel cLoverFest, un festival ”escapadă de week-end”: Sinoptik, Breathelast, Cardinal

Facebook.com

Muscel cLoverFest, unul dintre primele festivaluri de muzică desfășurate în aer liber, în zone mai puțin accesibile, a ajuns la cea de-a zecea ediție. ”Cloverfest al zecelea” se desfășoară între 3 și 5 august, în cătunul Mușcel (comuna Moroieni).

Cătunul se află la doar 7 kilometri de asfalt (din Moroieni, pe DN71 Târgoviște-Sinaia), însă drumul până la locația festivalului este accesibil mai ales pe jos sau cu autoturisme 4x4.

Muscel cLoverFest este un festival ”escapadă de week-end”, deoarece cei care vin din București ajung în doar câteva ore la 900 metri altitudine, în mijlocul naturii, într-un peisaj subcarpatic.

Ediția aniversară Muscel cLoverFest propune o serie de concerte pentru serile de vineri și sâmbătă, dar și câteva evenimente conexe dedicate copiilor și adulților.

Vineri, 3 august, în prima seară de festival, vor urca pe scenă atât trupe care au mai cântat pe scena de la Mușcel de-a lungul anilor, cât și trupe aflate în premieră în line-up-ul cLoverFest.

După ora 20:00 îi veți putea asculta pe Cats in The Rain (trupa bucureșteană de dramatic lounge), Corbu (un proiect muzical eclectic și „dramatic” deopotrivă), Cardinal (o trupă constănțeană de garage/psych rock, care au făcut senzație la cLoverFest anul trecut).

Cap de afiș pentru seara de vineri sunt ucrainienii de la Sinoptik (psychedelic/stoner/alternative rock), care au inclus cLoverFest-ul pe traseul turneului lor estival.

Sâmbătă urcă pe scenă Moon Museum (indie), Breathelast (alternative metal), Lexem (cu o porție de „rock tomnatic moldovenesc”), Cod Roșu și Duo Tzoui-Ka (cu un repertoriu viu colorat à la française).

În timpul zilei, participanții la festival pot face drumeții prin sat și prin pădure sau pot urca pe scenă să-și dovedească talentul muzical, la secțiunea „open mike”. Cei mici (dar și cei mari) vor avea la dispoziție un atelier de ceramică alături de Ceramica Ascero Pucioasa, un atelier de colaj cu artiștii de la Wood Be Nice sau un atelier de inițiere în ”tobe djemba” cu Emi Ionescu.

La bucătăria din aer liber gătește anul acesta chef Tobias Balthasar Fetz, un elvețian cu o stea Michelin la activ, care a pregătit rețete simple, dar inventive, gătite special pentru festival.

În curtea festivalului se va afla și un bar „echipat” pe măsura temperaturilor ridicate. Campingul este gratuit în curțile din jurul festivalului.

Accesul la festival se face pe baza unei donații minime recomandate (artist support – 100 lei). Brățara cLoverFest primită la intrare permite accesul pe întreaga durată a festivalului și participarea la toate evenimentele și accesul în zona de camping.

Intrarea este liberă pentru copiii cu vârste între 0-14 ani. Liceenii (14-18 ani) beneficiază de reducere 25% pe baza carnetului de elev.

Despre Muscel cLoverFest

cLoverFest este pentru cei „fără vârstă”, pentru cei care vor să petreacă timp în natură și știu cum se face asta: pentru cei care pleacă în drumeții cu cortul, pentru cei care știu să respecte natura, pentru cei care leagă prietenii la un foc de tabără, pentru cei care știu să aprecieze muzica bună.

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. De atunci, pe scena de la Muscel au urcat numeroase trupe consacrate (rock-alternativ-blues-jazz), dar și newcomers, trupe care între timp și-au câștigat locul pe piața muzicală românească.

Este vorba despre Nightlosers, Partizan, Luna Amară, Luiza Zan & Jimmy Cserkesz, Ioan Gyuri Pascu, Survolaj, Marcian Petrescu și Trenul de Noapte, Niște Băieți, Loungerie II, Cats in The Rain, The Amsterdams, We Singing Colors, The Kriptonite Sparks, Cardinal, Rareș Totu & Midnight Sun, Țapinarii și mulți alții.

Detalii pe cloverfest.com și pe pagina de Facebook a evenimentului.

