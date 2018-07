Post-rock și dark-blues. Trupa Flying Horseman cântă în premieră în România

Facebook.com

Pe 3 octombrie, ora 20.00, grupul belgian Flying Horseman concertează în Clubul Control din București.

Înființat de Bert Dockx, chitaristul aclamatei trupe Dans Dans, grupul belgian Flying Horseman s-a făcut remarcat prin show-urile atmosferice, încărcate de o melancolie și senzualitate răscolitoare.

Interacțiunea dintre voci, versurile caustice, bass-ul hipnotic, chitară, tobele șamanice și sintetizatoarele onirice lasă ascultătorului o singură opțiune: să revină la concertele Flying Horseman pentru mai mult.

Post-rock și dark-blues sunt doar doi dintre termenii în care se discută despre muzica lor, care se sustrage, din fericire, categoriilor. Joy Division, Blind Lemon Jefferson, Bill Callahan, Talk Talk, Brian Eno sau The Velvet Underground sunt câteva dintre influențele care nu au făcut decât să pună în valoare originalitatea incontestabilă a grupului Flying Horseman.

Trupa a debutat în 2010 cu albumul ”Wild Eyes”, extrem de bine primit de critici, a continuat cu ”Twist” in 2012, un soundtrack dark-romantic de noapte perfect, EP-ul ”Navigate” în același an, ”City Same City” (2013), ”Night is Long” (2015).

”Rooms/Ruins” este al cincilea disc, editat în 2017, o aventură stranie, capricioasă, vibrantă care te poartă prin tine însuți înainte de a te catapulta în spațiu. Este un album al diverselor arome, culori, un labirint al contrastelor, focusat și ambițios.

Un comentariu sonic la o realitate dificil de digerat sau poate la adresa unei societăți scăpată de sub control, evaziv și imprevizibil, ”Rooms/Ruins” te va chema pentru a-ți dezvălui secretele sale.

Pe 3 octombrie, ora 20.00, în Control Club, Flying Horseman își vor prezenta noul disc în formula: Bert Dockx-chitară, voce, Alfredo Bravo-tobe, percuții, Loesje Maieu-voce, sintetizatoare, percuții, Martha Maieu- voce, sintetizatoare, percuții, Mattias Cre-bass.

Biletele costă 50 de lei și se găsesc pe Entertix.ro.

Un eveniment organizat de Twin Arts.

@CristianMatei

