Ed Sheeran va concerta în premieră în România pe 3 iulie 2019

Getty

Ed Sheeran va concerta pentru prima dată în România pe 3 iulie 2019, la Arena Naţională din Bucureşti, în cadrul "European Tour 2019", informează site-ul baracudamusic.at, organizatorul evenimentului.

Potrivit sursei citate, biletele vor fi disponibile începând cu data de 27 septembrie 2018, ora 12,00, exclusiv online prin www.eventim.ro.

Pentru a opri vânzarea prin intermediul pieţei secundare de ticketing sau preţurile absurde, biletele vor fi personalizate prin imprimarea numelui celor care le vor cumpăra. Vânzările de bilete sunt limitate la maximum patru per persoană, iar la momentul când se va face accesul la spectacol numele de familie tipărit pe bilet va trebui să corespundă documentului de identitate care urmează să fie prezentat. Restul persoanelor pentru care s-au cumpărat bilete primesc acces doar în acelaşi timp cu persoana care a achiziţionat tichetele.

"La cerere, trebuie să fie furnizată şi dovada rezervării. (...) Promotorul îşi rezervă dreptul de a verifica ID-urile pentru verificare la intrarea în locaţii. Vă rugăm să aduceţi un document de identitate valabil şi să intraţi împreună cu prietenii şi familia cu care aţi cumpărat biletele", precizează organizatorii.

Potrivit unui pre-show playlist publicat pe site-ul www.edsheeran.com, în concert vor putea fi ascultate melodii precum "Happier", "Galway Girl", "Castle on the Hill", "Dive", "New Man", "Hearts Don't Break Around Here", "Shape of You", "Save Myself", "Touch an Go", "English Rose", "New York".

Turneul european al artistului britanic include Franţa (Lyon, Bordeaux), Portugalia (Lisabona), Spania (Barcelona, Madrid), Italia (Roma, Milano), Germania (Hockenheim, Hanovra), Austria (Klagenfurt), România (Bucureşti), Republica Cehă (Praga), Letonia (Riga), Rusia (Moscova), Finlanda (Helsinki), Danemarca (Odense), Ungaria (Budapesta), Islanda (Reykjavik) şi Marea Britanie (Leeds, Ispwich).

La Bucureşti, Sheeran va veni după show-ul pe care-l îl va susţine pe 28 iunie pe stadionul Worthersee din Klagenfurt (Austria), urmând ca din România să plece în Republica Cehă unde va concerta pe 7 iulie, la Praga.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer