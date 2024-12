UNTOLD Aftermovie 2024: Interviu cu Laviniu Lazăr, Visual Manager UNTOLD Universe

Universul UNTOLD, personajele sale fantastice, fanii care au trăit cu fiecare ediție a festivalului, show-urile extraordinare ale artiștilor români și internaționali au fost surprinse pentru a oferi magia autentică a festivalului care ocupă locul 3 la nivel internațional.

Noutatea acestui aftermovie constă în integrarea artiștilor în povestea naturală a festivalului. Mai mult decât o simplă retrospectivă a ediției 2024, filmul explorează trecutul UNTOLD, evocând emoțiile puternice trăite de fani și artiști de-a lungul anilor.

Laviniu Lazăr, Visual Manager UNTOLD Universe, este unul dintre arhitecții emoțiilor care definesc acest festival iconic. Cu capacitate remarcabilă de a transforma poveștile în imagini captivante, Laviniu a contribuit la crearea unei identități unice pentru UNTOLD, care continuă să inspire fanii din întreaga lume. Alături de o echipă pasionată, a creat noul aftermovie UNTOLD 2024 – o adevărată celebrare a magiei, comunității și moștenirii care fac din UNTOLD mai mult decât un festival: o experiență care schimbă vieți.

Cum te-ai descrie pe tine ca artist, creativ și povestitor vizual?

Sunt un om curios să observ oamenii și să încerc să capturez vizual sentimentele, iar, pe cât posibil, să le prezint într-o notă care să-i surprindă chiar și pe protagoniști. Toți avem o imagine despre noi, diferită de cea pe care o văd ceilalți. Să reușești să produci un vizual care să îmbine ambele perspective este arta mea (dacă o pot numi așa).

UNTOLD este cunoscut pentru emoțiile puternice pe care le transmite. Cum ai descrie călătoria emoțională pe care noul aftermovie UNTOLD o oferă fanilor? Ce emoții ai dorit să surprinzi și să transmiți?

Mi-aș dori ca oamenii să conștientizeze cât de mult am evoluat împreună. Să privească cu mândrie și bucurie în trecut și cu încredere și nerăbdare spre viitorul nostru simbiotic: festivalier-festival.

După 9 ediții care au redefinit standardele festivalurilor, ce înseamnă pentru tine moștenirea UNTOLD? Cum crezi că este reflectată această moștenire în noul aftermovie și cum speri să fie perceput festivalul în următorii ani?

Cel mai important lucru pentru mine este că am reușit să-i facem pe artiști să simtă valorile UNTOLD și să le verbalizeze pe scenă, fără ca ei să știe că noi am construit experiența și brandul pe acele valori. Pentru mine, asta este o confirmare că ceea ce ne-am propus se reflectă organic, iar cineva din exterior înțelege mesajul chiar dacă nu i-a fost transmis explicit. (Aoki - Family reunion, Armin - What is special, etc.)

UNTOLD este mai mult decât un festival; este un simbol al magiei, comunității și visurilor. Cum ai integrat aceste valori fundamentale în noul aftermovie? Poți împărtăși o poveste sau un moment care te-a impresionat profund legat de acest concept?

Pentru mine, faptul că rezultatele muncii noastre sunt recunoscute și acceptate de artiști de talie mondială este o confirmare că limbajul artei este universal. Să poți avea o discuție, de la prima întâlnire, cu o altă persoană creativă care a produs lucruri pe care tu le-ai admirat de la distanță, iar această persoană te tratează de la egal la egal, este un sentiment de satisfacție extraordinară.

Noul aftermovie are exact 10 minute. Ce a inspirat această decizie și cum s-a reflectat simbolistica celor 10 ani în acest format?

Era cumva o decizie logică. Nu am pornit cu acest gând, dar, pe măsură ce editam, ne-am dat seama că ne încadrăm chiar bine în această durată de 10 minute. Glumind puțin, pentru că întotdeauna încercăm să împingem limitele, a ieșit un pic mai lung de 10 minute – încă vreo 24 de secunde suplimentare de bucurie.

Ce elemente noi, fie din punct de vedere emoțional, fie narativ, aduce acest aftermovie față de cele din anii trecuți?

Elementul creativ nou este integrarea artiștilor în povestea naturală a festivalului. Povestea nu se rezumă doar la ediția curentă, ci face referire și la trecut, pe care îl susținem prin trăirile și percepțiile festivalierilor și ale artiștilor, precum și la viitor, pregătindu-ne pentru ceea ce va însemna UNTOLD X.

Dacă ar fi să descrii noul aftermovie în trei cuvinte, care ar fi acestea? Ce mesaj principal vrei să rămână în mintea celor care îl urmăresc?

Vis + muncă = împlinire.

Visele susținute de muncă aduc stelele mai aproape.

UNTOLD înseamnă mai mult decât muzică. Cum reușește noul aftermovie să reflecte valorile fundamentale ale brandului?

Cred că acest aftermovie reușește nu doar să „vorbească” sau să „declare” trăiri și sentimente, ci ajunge să le și transmită privitorului. Cu cât acesta este mai familiarizat cu festivalul, impactul emoțional al acestui aftermovie este mai mare. Este o călătorie spre viitor, dar ancorată în trăiri relevante din trecutul pe care deja îl avem împreună.

Fiecare aftermovie UNTOLD a fost unic. Ce face acest aftermovie diferit față de cele anterioare din punct de vedere creativ și tehnic?

Este un aftermovie axat pe ideea de călătorie împreună în acești 9/10 ani. Este despre noi (festival + festivalier) și despre viitorul nostru comun.

Crearea unui astfel de aftermovie implică o echipă talentată. Poți să ne spui mai multe despre procesul de colaborare și oamenii care au contribuit la acest proiect? Care a fost cea mai mare provocare sau cea mai frumoasă surpriză în timpul realizării lui?

Aftermovie-ul este realizat 100% intern, și asta a fost o alegere naturală. Toti cei implicați (Daniel, Vlad, Robert și eu) am pus în editarea filmului foarte mult din ceea ce reprezintă UNTOLD pentru noi. Nota asta personală se simte – nu este doar tehnică de filmare și editare, ci și o implicare personală.

Ce poți să ne dezvălui despre UNTOLD 10? Care sunt principalele surprize sau teme pe care le pregătiți pentru această ediție aniversară?

Încercăm să oferim fanilor o experiență mai completă și o înțelegere mai profundă a UNTOLD. Aș vrea ca ei să simtă că ne cunosc mai bine și că sunt parte din festival.

Ce înseamnă pentru tine UNTOLD? Îl percepi ca pe o scenă unde oamenii sunt „protagoniști” ai poveștii tale vizuale?

UNTOLD este confirmarea că putem avea „o țară ca afară”. Putem realiza lucruri la nivel mondial, folosind resurse locale. Și asta nu este puțin lucru.

Dacă ar fi să transmiți un singur mesaj fanilor UNTOLD prin acest aftermovie, care ar fi acela?

UNTOLD este o experiență, nu doar un line-up, și reușește să atingă emoțional atât fanii, cât și artiștii.

Aftermovie-ul UNTOLD 2024 a fost lansat oficial și este disponibil pe canalul de YouTube al festivalului. (https://bit.ly/4iaPS3Y)

Creatorii UNTOLD pregătesc pentru 2025 o ediție legendară, care va depăși tot ceea ce fanii au experimentat în cele nouă ediții de până acum. Pentru ediția de anul viitor au fost vândute deja peste 50.000 de abonamente.

Cea de-a 10-a ediție UNTOLD va avea loc în perioada 7-10 august 2025, iar organizatorii vor anunța în curând primele nume confirmate pentru UNTOLD X. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com .

