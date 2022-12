(P) Se îndreaptă cel mai mare producător de vehicule electrice, Tesla, din SUA spre o nouă prăbușire în 2023

În ultimii 10 ani, nicio companie din S&P 500 nu a oferit acționarilor săi un randament mai atractiv decât producătorul de vehicule electrice (EV). Investitorii care și-au pus încrederea în Elon Musk și au avut expunere pe acțiuni Tesla au fost răsplătiți cu un randament de peste 7.000% în ultimul deceniu.

De ce a scăzut cotația Tesla la bursă?



Nu există un singur factor pe care putem să dăm vina dacă ar fi să explicăm în mod clar dificultățile întâmpinate de Tesla la bursă în 2022. Mai degrabă, putem spune că a fost o confluență de factori.

Similar multor alte companii, pandemia COVID-19 a făcut ravagii în lanțul de aprovizionare al producătorilor de automobile. Producția fabricii Tesla din Shanghai, China, a fost afectată negativ de blocajele provinciale. În plus, penuria de cipuri semiconductoare și de componente generale a încetinit sau a întârziat producția.

O altă problemă pentru Tesla a fost ritmul galopant de creștere a inflației și schimbarea politicii monetare a Rezervei Federale. Tesla se confruntă cu o creștere a costurilor materialelor, iar ratele mai mari ale dobânzilor ar putea face mai puțin probabil ca consumatorii să fie dispuși să cheltuiască sume mari de bani pentru achiziționarea unui vehicul electric.

La începutul anului 2022, Tesla depășea cu mult nivelul unui raport preț-câștig (P/E) de trei cifre, într-o industrie cunoscută ca fiind caracteristică raporturilor P/E de o singură cifră. Cu toate acestea, sentimentul de piață bear nu a favorizat compania, în timp ce investitorii au acordat o pondere mai mare indicatorilor tradiționali de evaluare atunci când piața în ansamblu a consemnat o scădere considerabilă.

Achiziționarea Twitter de către Elon Musk a fost o distragere a atenției pentru o mare parte a anului. În plus, Musk a vândut acțiuni Tesla în valoare de aproximativ 23 de miliarde de dolari în 2022 pentru a asigura lichiditățile necesare finanțării achiziției Twitter. Deși s-ar putea spune că asta nu are legătură în mod direct cu afacerea de bază a Tesla, reprezintă un plus de anxietate cu privire la faptul că Musk nu este focusat exclusive pe Tesla în acest moment.

Ce va influența prețul acțiunilor Tesla în 2023?



La începutul lui 2022 prețul acțiunilor Tesla era la 352 de dolari. Astăzi, Tesla se tranzacționează la 150 de dolari, deci prețul a scăzut cu -57% de la începutul anului. Creșterea producției și a marjelor sunt cei mai clari catalizatori în anul următor pentru cel mai mare producător auto din lume după capitalizarea de piață.

Acum, când avem o imagine de ansamblu mai bună a motivului pentru care acțiunile Tesla s-au prăbușit în 2022, să aruncăm o privire în viitor pentru a vedea ce catalizatori ar putea stimula, sau nu, o creștere a companiei.

Incertitudine extremă



O recesiune în 2023 începe să pară o realitate inevitabilă. În SUA, consumatorii încep să se abțină de la cheltuieli. Departamentul Comerțului a raportat joi că vânzările cu amănuntul din SUA au scăzut cu 0,6% în noiembrie, în contextul în care ne aflăm în perioada sărbătorilor. Acesta nu pare a fi un mediu în care mașinile electrice scumpe se pot vinde prea bine.

De asemenea, în prezent există o concurență mai acerbă decât oricând pe piața mașinilor electrice, ceea ce nu este un lucru bun pentru gama îmbătrânită a Tesla. Compania încă domină piața din SUA, dar cota sa de piață este în scădere.

Înăsprirea politicii monetare din partea Fed are repercusiuni asupra evaluărilor

Tendința Fed de înăsprire a politicii monetare pentru a opri cel mai galopant ritm de creștere a prețurilor din ultimele patru decenii continuă să sporească incertitudinea cu privire la momentul în care va înceta corecția în ceea ce privește evaluarea care a zguduit piețele în acest an.

Publicarea recentă a unor date economice cheie mixte, care stau la baza perspectivelor de politică ale Fed, nu a făcut decât să distorsioneze și mai mult imaginea de ansamblu. Încetinirea peste așteptări a cifrelor CPI și PPI din Q4 2022 au fost semne pozitive, care sugerează că vârful inflației ar putea fi aproape, în timp ce cea mai mare creștere a vânzărilor cu amănuntul din ultimele opt luni arată că economia este încă mai puternică decât ar dori Fed înainte de a-și reevalua poziția hawkish.

Având în vedere că inflația este încă departe de ținta de 2% stabilită, este probabil ca Fed să mențină planurile pentru "noi creșteri ale ratelor în teritoriu restrictiv până când vor exista dovezi clare că cererea a încetinit, iar inflația este sub control".



China

Potrivit unui raport Morgan Stanley din august 2022 peste 30% din venituri și aproape 50% din profitabilitatea Tesla provin din China.

Pe lângă riscurile legate de cerere, încetinirea pieței din China ar putea, de asemenea, să afecteze marjele de profit ale Tesla, liderul din industria auto. Giga Shanghai este în prezent cea mai eficientă unitate de producție a Tesla și produce vehiculele cu cele mai mari marje de profit. Cu mai puține dintre aceste unități fabricate la Shanghai vândute pe piața locală chineză, care a reprezentat aproape un sfert din vânzările Tesla din T3 2022, și la un preț mai mic, marjele brute auto ale companiei s-ar putea confrunta cu o presiune în creștere în trimestrele următoare.

Faptul că un volum din ce în ce mai mare de vehicule produse în Shanghai este exportat în Europa reflectă, de asemenea, riscuri de stagnare pe termen scurt a capacității în unitatea recent extinsă, expunând Tesla la costuri suplimentare de subutilizare. Chiar dacă Musk a afirmat în repetate rânduri că Tesla are o problemă cu oferta și nu cu cererea, fenomenul respectiv ar putea să ia amploare pe măsură ce economia globală s-ar putea confrunta cu riscuri probabile de recesiune în următoarele 12 luni.

Problemele interne



Costurile ridicate de accelerare pe termen scurt în ceea ce privește facilitățile Tesla din Berlin și Texas, nemulțumirea accentuată în rândul investitorilor Tesla cu privire la diluarea atenției lui Musk pe numeroasele sale afaceri, climatul actual al pieței, în care investitorii continuă să favorizeze expansiunea rezultatelor în detrimentul creșterii, și presiunea vânzării de acțiuni în volume masive de către Musk, sunt doar câteva aspecte care ar putea da bătăi de cap investitorilor Tesla, pe măsură ce ne apropiem de 2023.

Previziuni Acțiuni Tesla 2023



Producătorul de mașini electrice pare pregătit să iasă din 2022 cu o dinamică impresionantă în fabricile sale, ceea ce îl poziționează bine pentru o posibilă creștere fulminantă în 2023.

Tesla este pe cale să depășească 1 milion de livrări pentru prima dată în istoria sa în 2022 și are o șansă reală de a crește producția la 1,5 milioane de vehicule electrice în 2023.

Extinderea modelelor este un alt potențial vector de creștere și de evaluare în anul următor. Tesla Semi, care a fost prezentat la sfârșitul anului 2017, și-a început producția în octombrie, iar livrările au început în această lună. În plus, se așteaptă ca mult-așteptatul Cybertruck să-și înceapă producția de masă undeva la sfârșitul anului 2023. Cybertruck are un volum de comenzi sănătos, iar producția la timp ar putea duce la o creștere bruscă a fluxului de numerar operațional la sfârșitul anului 2023 sau poate la începutul anului 2024.

Ținte de Preț



Potrivit estimărilor a 29 de analiști de pe Wall Street, care au oferit ținte de preț pentru următoarele 12 luni pentru acțiunile Tesla în ultimele 3 luni, prețul țintă mediu estimat este de 294,15 dolari, cu o valoare maximă estimată de 760,00 dolari și o valoare minimă estimată de 85,00 dolari. Ținta medie de preț reflectă o posibilă modificare de +95,80% față de prețul curent de 150,23 dolari.

Sursa: CAPEX.com

Previziuni privind Câștigurile TESLA



Estimarea în ceea ce privește câștigurile aferente următorului trimestru pentru TSLA este de 1,29 dolari, cu un interval de 0,86 până la 1,60 dolari. Profitul pe trimestrul precedent a fost de 1,05 dolari. TSLA și-a depășit estimarea EPS în 100,00% din cazuri în ultimele 12 luni, în timp ce industria, în general, a depășit estimarea EPS în 61,41% din cazuri în aceeași perioadă.

Previziuni privind Vânzările TESLA



Previziunea în ceea ce privește vânzările din următorul trimestru pentru TSLA este de 26,67 miliarde de dolari, cu un interval de 21,27 miliarde de dolari până la 29,43 miliarde de dolari. Rezultatele vânzărilor din trimestrul precedent au fost de 21,45 miliarde de dolari. TSLA și-a depășit estimările privind vânzările în 75,00% din cazuri în ultimele 12 luni, în timp ce industria, în general, a depășit estimările privind vânzările în 68,04% din cazuri în aceeași perioadă. În ultimul an calendaristic, TSLA a depășit performanța industriei la nivel global.

Dar, înainte ca cineva să spună că Tesla este o investiție bună, este important să ne amintim că estimările sunt doar estimări. Ele pot fi, și adesea sunt, greșite.

Cum poți cumpăra acțiuni Tesla online



Înainte de a intra în clubul deținătorilor de acțiuni Tesla, iată ce trebuie să faci:

1. Documentează-te și analizează. Unii consideră că acțiunile Tesla sunt supraevaluate, în timp ce alții spun că nu au avut niciodată un preț atât de atractiv. Fă-ți temele înainte de a te implica și de a-ți completa portofoliul cu acțiuni Tesla.

2. Găsește un broker de încredere și deschide un cont. Pentru a adăuga acțiuni Tesla în portofoliul tău, vei avea nevoie de un un broker de acțiuni, cu comisioane mici, reglementare și o platformă ușor de utilizat. După ce ai ales brokerul care ți se potrivește cel mai bine, următorul pas este să deschizi un cont de investiții la bursă.

3. Cumpără acțiuni Tesla. Odată ce ți-ai alimentat contul, poți cumpăra acțiuni Tesla.

Concluzii

Cu o evaluare de un trilion de dolari, succesul Tesla în calitate de producător de vehicule electrice este greu de contestat. Cu toate acestea, există încă multe obstacole potențiale de depășit, de la dificultatea de a dezvolta o tehnologie EV la prețuri accesibile, până la riscurile reprezentate de concurență.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 20-12-2022 13:36



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.