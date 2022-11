Șoferul unei Tesla scăpate de sub control a gonit doi kilometri și a ucis două persoane. Video cu cursa nebună

Incidentul s-a produs duminică dimineață, pe 13 noiembrie, după ce șoferul mașinii Tesla Y, pe nume Zhan, a încercat să parcheze, dar deodată a pierdut controlul și a început să meargă cu o viteză foarte mare pe o distanță de doi kilometri. În goana sa a lovit mai multe mașini, a doborât un biciclist și a omorât două persoane - un bărbat pe motocicletă și o elevă de liceu.

Circumstanțele în care s-a produs accidentul sunt în continuare analizate, iar un raport urmează să fie făcut public, a anunțat poliția locală, scrie Reuters.

Șoferul nu era sub influența alcoolului sau a drogurilor, iar vehiculul urmează să fie analizat. Șoferul a raportat deja accidentul companiei Tesla, iar reprezentanții săi au anunțat că vor asigura asistența necesară.

Un membru al familiei șoferului a spus că de vină ar fi fost o problemă cu softul mașinii.

In #China, #Tesla lost control. As a result, two people died and several others were injured.

It is reported that the accident occurred due to a software failure. pic.twitter.com/kT7mP77U3B