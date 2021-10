(P) Școala informală de IT sărbătorește 8 ani cu 15 zile de reduceri la cursurile care îți asigură un job stabil în pandemie

Prima școală alternativă din România care îți arată că și tu poți învăța IT pe bune celebrează 8 ani de activitate cu 15 zile de reduceri.

În perioada 15 - 29 octombrie, ai 80 de euro discount, dacă te înscrii la orice curs de pe scoalainformala.ro, inclusiv la Intro in IT, cursul care te învață IT de la zero.

De 8 ani, Școala informală de IT câștigă timp pentru oameni, oferindu-le șansa de a învăța programare, testare software, analiză de business, UX design, administrare baze de date sau RPA development, indiferent de vârstă. Acum, la ceas aniversar, oricine se înscrie pe website-ul școlii beneficiază de reducere la oricare dintre cele 17 cursuri predate online direct de cei mai buni specialiști din IT. În contextul celui de-al patrulea val al pandemiei COVID-19, școala vine în întâmpinarea celor care își doresc un job sigur și bine plătit.



„Să schimbăm în bine cât mai multe vieți este dorința care ne-a motivat să lansăm Școala informală de IT. Împlinim 8 ani cu aceeași miză. IT-ul se menține un domeniu sigur și de viitor, unde se caută angajați chiar și în această perioadă. Suntem alături de toți cei care au o pasiune pentru tehnologie și caută siguranța lor și a familiilor lor. Tot contextul acesta descurajant poate fi, de fapt, cel mai bun moment pentru o șansă la un nou început profesional, iar campania noastră asta este: o invitație la optimism. Le spunem oamenilor să privească această perioadă și ca pe un imbold ca să facă schimbarea pe care au amânat-o până acum, uneori poate chiar și din confort” - spune Răzvan Voica, CEO & co-fondator Școala informală de IT.

Povestea Școlii informale de IT a început în 2013, la Cluj-Napoca, din dorința de a le oferi celor pasionați de tehnologie posibilitatea de a începe o carieră de succes în industria software în orice moment din viața lor. Acum 8 ani se forma prima grupă de cursanți. În timp ce aveau job-uri în cu totul alte domenii, participanții învățau tehnologii moderne pentru a-și vedea visul împlinit în IT. Școala a crescut de la an la an și numără astăzi 8 sedii în cele mai mari hub-uri IT din România: București, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu, Craiova, dar și în Chișinău, Republica Moldova. Mai mult, în acest moment, există posibilitatea de a studia la Școala informală de IT chiar și din locațiile unde nu există sedii fizice, pentru că toate cursurile se desfășoară - exclusiv - online, în regim de live video streaming.

„Chiar și în format online, păstrăm dinamică și interactivă experiența educațională. Nu avem cursuri preînregistrate, totul este live. Se comunică permanent, se adresează întrebări, se exersează fiecare concept predat și se oferă feedback. Simulăm experiența din cadrul sălilor de curs într-un mediu 100% sigur pentru cursanții și mentorii noștri. Sunt mândru să spun astăzi că, de 8 ani, aducem oamenii - potriviți - împreună: cursanții, cei ce își doresc o carieră în IT, și mentorii, practicieni din industrie cu un palmares impresionant de reușite. Prima mea amintire de suflet din anul lansării este un e-mail de mulțumire de la un tânăr tătic. Viitorul celor 3 copii pe care îi are va fi unul mai bun, îmi spunea în 2013, datorită școlii noastre” - declară Mihai Talpoș, co-fondator Școala informală de IT.

Școala informală de IT, cea mai ambiţioasă platformă de educație non-formală și reconversie profesională, este lider în domeniul educației alternative în sfera IT din România. Peste 5000 de absolvenți au absolvit Școala informală de IT în ultimii 8 ani, iar cei peste 120 de mentori care predau cele mai moderne tehnologii sunt aleși în urma unui proces riguros de selecție, unde experiența și abilitățile pedagogice primează. În cei 8 ani de activitate, instituția a fost premiată inclusiv de ANIS (Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii) și a devenit un partener de încredere al marilor angajatori din IT.

Pandemia a trimis doi din zece români în șomaj tehnic. În ianuarie 2021 numărul șomerilor a crescut cu 104.000 față de anul precedent. Încă de la începutul pandemiei, Școala informală de IT a venit în întâmpinarea celor care și-au pierdut locurile de muncă, prin reduceri de preț sau programe speciale de recalificare profesională.