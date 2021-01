(P) Îmbunătățește-ți relația cu toți cei din jur cu ajutorul instrumentului Game of Masks!

Încă de la începutul umanității, în societate, relația cu cei din jur a însemnat totul. Fiecare lucru pe care îl facem se bazează pe relații: relația noastră cu sinele interior și relația cu cei din jur.

Însă, fiecare persoană are propriile tipare de gândire și propriul mod de a privi lucrurile. Fiecare dintre noi e diferit față de celălalt. Fiecare ființă este unică. Tocmai de aceea, modurile diferite de a privi lucrurile și de a gândi asupra lor, ne determină de multe ori să intrăm în conflict.

Vedem tot mai des în lumea care ne înconjoară familii care se despart, copii care își urăsc părinții, cupluri care nu ajung niciodată la înțelegere sau fel și fel de conflicte între persoane.

Cu toții încercăm să relaționăm și să ne înțelegem cu prietenii, familia, colegii de la job sau partenerii de afaceri. Însă, uneori pur și simplu pare imposibil să ne potrivim gândurile și să ne aliniem modul de a privi lucrurile.



Dacă te-ai confruntat și tu măcar odată cu astfel de probleme, ești pe cale să descoperi un instrument puternic care te va ajuta să îți îmbunătățești relația cu toți cei din jur.

Game of Masks - cel mai nou instrument de conectare, autocunoaștere, relaționare și conștientizare



Game of Masks este un instrument de dezvoltare personală, un program puternic, bazat pe o abordare diferită, care ne poate ajuta să ne autocunoaștem mai bine și să ne conectăm mai ușor cu cei din jur.

Cu ajutorul acestui instrument îți vei putea analiza modul de gândire și vei putea să redescoperi unele lucruri despre tine. Chiar și după prima utilizare, Game of Masks îți va aduce în viața ta o mulțime de momente de conștientizare, acele momente de AHA pe care le așteptăm cu toții câteodată.

În plus, avantajul specific pentru care este construit acest instrument, este faptul că el poate fi folosit în cuplu, în familie, în echipă sau în anturajul de prieteni.

Ce presupune mai exact Game of Masks?



Instrumentul este gândit ca un joc de societate, compus din 64 de cartonașe care au imprimate pe ele diferite citate care te îndeamnă la dezbatere sau întrebări punctuale la care trebuie să răspunzi.

Cartonașele sunt grupate pe 8 arii importante ale vieții noastre: Relații, Sănătate, Spiritualitate / Dezvoltare personală, Familie, Convingeri Limitative, Carieră, Bani / Prosperitate, Hobby / Timp Liber.

Iar cum dezvoltarea personală fără asumare nu se întâmplă, iar schimbarea fără practică nu se produce, întrebările sunt făcute în așa fel încât să te scoată din zona de confort și să te facă să vezi în tine și în ceilalți potențialul și genialitatea.

Game of Masks este un instrument lansat recent, dar folosit deja în grupuri de coaching și în ședințe de mentorat 1 la 1 în întreaga lume!

Lansat din dorința de a facilita dezvoltarea pentru fiecare persoană și de a aduce valoare în viețile noastre, Game of Masks este un instrument folosit deja de psihologi, traineri și coachi din întreaga lume.

"Game of Masks a pornit de la dorința de a crea un instrument practic și ușor de folosit, de relaționare, conectare și auto-cunoaștere" Ana Grecu & Constantin Grecu

Ana Grecu - Master Coach, specializată în vindecare emoțională și reprogramare mentală prin NLP, analiză tranzacțională și thetahealing - membru certificat JMT.

"Numele meu este Ana Grecu și ajut oamenii să se regăsească, să se împace cu trecutul lor și să trăiască o viață frumoasă, împlinită, prosperă. Am lucrat mii de ore cu mine și cu clienții mei și pot spune că doar după ce am început procesul de vindecare, după ce m-am eliberat de tiparele mentale distructive am reușit sa am o viață împlinită. Cred că toată lumea merită o astfel de viață și de aceea am căutat un mijloc ușor de a contribui la accelerarea acestui proces și astfel am creat acest joc-program formidabil - Game of Masks."

Constantin Grecu - antreprenor, coach, trainer și speaker certificat JMT.

"Pe parcursul vieții am văzut potențialul din mine și din ceilalți. Am încercat de multe ori să-i fac sa vadă și o altă față a lucrurilor și nu am reușit. Mai târziu am descoperit dezvoltarea personală (cu toate că eram reticent la aceasta, practic definiția pe care o știam și o preluasem - era greșită). Nu am renunțat la ideea de a-i ajuta pe cei din jurul meu și mi-am dat seama că pentru a face asta este nevoie de un plan, de un program. Și...AM REUSIT! Am creat acest joc-program, astfel putându-se adresa tuturor."



Poți descoperi și tu Game of Masks pe site-ul oficial - www.gameofmasks.online.