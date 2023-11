(P) Black Friday la Notino 2023 - Evenimentul cu cele mai masive reduceri din an

O sesiune de shopping pe Notino.ro te relaxează, îți aduce bucurie și te umple de energie. Aici poți alege produsele preferate dintr-o gamă de peste 82.000 de articole cosmetice create de branduri renumite în lume.

2023 Black Friday Notinoeste o campanie dedicată iubitorilor de produse de lux, de beauty. Campania va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023, însă reducerile încep din data de 06 noiembrie și se termină pe 26 noiembrie.

Notino a pregătit promoții impresionante, inspirate din sărbătoarea internațională a reducerilor, Black Friday. Campania Black Friday Notino invită toți pasionații de cumpărături la o călătorie în e-shop-ul online, cât și în magazinele din capitală, din Mega Mall și Promenada Mall.

Aceasta este ocazia ideală de a face economie la bani, profitând de super reducerile și ofertele la produse cosmetice și parfumuri. Notino.ro este magazinul preferat al oamenilor care sunt în căutare de parfumuri de marcă, produse profesionale de make-up și cosmetice de îngrijire pentru corp, ten și păr.

Notino.ro a pregătit pentru Black Friday coduri de reducere la parfumuri și vouchere cadou în valoare de 100-400 RON. Aici avantajele sunt mari, discounturile sunt de până la 30% la produsele cosmetice de brand, iar transportul este gratuit la sute de produse și la comenzile în valoare de peste 250 RON.

La Notino.ro ai mai multe surprize interesante, începând cu data de 06 septembrie 2023:

· Cumperi mai mult și plătești mai puțin, iar în plus ai și cadouri deosebite ce constau în parfumuri sau produse cosmetice de la mărcile favorite

· Prețuri reduse substanțial la produsele de îngrijire a tenului, care anulează procesele de îmbătrânire prematură a pielii și stimulează procesul natural de reînnoire celulară

· Prețuri mici la parfumuri de lux, despre care ți-ai imaginat că ar putea costa o avere

· Personalizarea produselor cumpărate, prin gravare cu laser a unor dedicații sau mesaje speciale

· Posibilitatea de a încerca produsele din gama Try it First care au eșantioane gratuite ce pot fi testate

· Reduceri mari la parfumuri captivante pentru femei îndrăznețe și pline de viață

· Prețuri reduse la minim la produsele cosmetice de brand și la parfumurile luxoase.

Black Friday 2023 este momentul ideal de a beneficia de ofertele speciale la produsele de brand preferate. În luna noiembrie, Notino.ro lansează o serie de oferte și promoții de neratat la sute de produse de înfrumusețare, începând de la parfumurile de damă, parfumurile bărbătești, parfumurile unisex și până la cosmetice și seturi profesionale de machiaj.

Pentru a afla cele mai mari reduceri și cele mai atractive oferte de Black Friday de pe Notino.ro, urmărește paginile de Facebook și Instagram. Merită se te abonezi și newsletter-ul acestui magazin, deoarece astfel vei afla la timp cele mai substanțiale promoții și alte surprize despre produsele de brand, comercializate în această perioadă din an.

