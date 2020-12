(P) Beneficii ale gimnasticii medicale pentru sănătate

Gimnastica medicală (kinetoterapia sau terapia prin mișcare) este considerată cel mai important tratament în cadrul terapiilor de reabilitare.

Obiectivele gimnasticii medicale sunt relaxarea mentală, tonifierea musculară și ameliorarea durerii, prin diferite metode fizioterapeutice.



În prezent, gimnastica medicală (kinetoterapia) este una dintre cele mai eficiente tehnici atunci când vine vorba ameliorarea leziunilor musculare și nu numai. Este o tehnică care derivă din fizioterapie al cărei scop este să îmbunătățească tonusul muscular prin mijloace manuale. Prin urmare, gimnastica medicală (kinetoterapia) ca terapie naturală determină răspunsul muscular pentru a detecta dezechilibrele din corp, a preveni tulburările sau a le corecta.



Tipuri de gimnastică medicală ( kinetoterapie)



În cadrul principalelor tipuri de gimnastică medicală există următoarele două grupuri mari:



- Gimnastică medicală activă: pacientul este capabil să execute mișcări chiar și izolat, adică o anumită mișcare;



- Gimnastică medicală pasivă: pacientul nu este capabil să execute mișcări, acest tip se se fac la nivelul articulațiilor. Prin urmare, este utilizată o forță externă pentru a provoca mișcare într-o anumită zonă a corpului, împiedicând pacientul să aibă o contracție musculară.



Beneficii ale gimnasticii medicale (kinetoterapiei)



Deși există multe beneficii ale gimnasticii medicale, vom evidenția principalele avantaje ale acesteia. În primul rând, prin intermediul exercițiilor de gimnastică medicală, atât sistemul nervos, cât și cel articular vor fi activate. Prin urmare, veți observa în scurt timp că mușchii vor fi mult mai flexibili.



De asemenea, se vor reduce considerabil durerea și leziunile care pot fi cauzate de poziții incorente, fie leziunile provocate de activitățile sportive, printre altele. Datorită acestui fapt, recuperarea musculară este mai rapidă și mai eficientă. Dacă, de exemplu, cauza este o postură incorectă sau chiar un accident de circulație, se poate îmbunătăți în special mobilitatea mușchiului.



Dar gimnastica medicală nu acționează doar la nivel fizic, ci și la nivel mental, generând un impact cu adevărat pozitiv asupra minții pacientului. Există multe studii care dezvăluie modul în care gimnastica medicală ajută la reducerea nivelului de stres și anxietate, contribuind la un grad mai mare de relaxare.



Cu alte cuvinte, putem spune că acestea sunt cele mai mari beneficii ale gimnasticii medicale, deși există mai multe:



- Crește elasticitatea și extensibilitatea mușchilor;



- Previne uzura articulațiilor. Îmbunătățește lubrefierea cartilajului prin reducerea frecării articulației;



- Îmbunătățește și recuperează mobilitatea, ca în cazul imobilizărilor faciale datorate cicatricilor sau rănilor vechi;



- Îmbunătățește sistemul circulator și oxigenarea.



Unde puteți beneficia de servicii de gimnastică medicală (kinetoterapie) în București?



Pentru o calitate a vieții mult mai bună, pentru realizarea unui echilibru între funcțiile fizice și psihice ale organismului, echipa de fiziokinetoterapeuți Kineto Help, cu peste 10 ani de experiență în domeniul fiziokinetoterapiei (inclusiv în gimnastică medicală pediatrică) va face totul pentru dvs. de îndată ce veți apela la serviciile sale.



Fiindcă specialiștii de la Kineto Help sunt susținătorii sănătății și doresc să ofere oamenilor șansa la o viață mai bună, pun la dispoziția celor care calcă pragul clinicii lor, servicii de kinetoterapie în sector 4, atât pentru copii și bebeluși, cât și pentru adulți și vârstnici.



În prezent, foarte mulți copii beneficiază de experiența fiziokinetoterapeuților Kineto Kelp, care se străduiesc să asigure condițiile necesare pentru o dezvoltare normală și armonioasă a organismului acestora și prevenirea apariției deficiențelor fizice. În ceea ce privește adulții și vârstnicii, aceștia au șansa datorită kinetoterapiei să se bucure de darul numit viață, într-un mod cât mai frumos. Acest lucru este posibil prin intermediul programelor kinetice complexe de masaj terapeutic, gimnastică medicală și exerciții elaborate individual.



După cum se poate observa, priceperea fiziokinetoterapeuților Kineto Kelp, nu cunoaște limite, la fel nici grupele de vârstă ale pacienților lor, care variază de la cei care abia au deschis ochii în această lume și până la cei pentru care viață este un dar prețios de care vor să se bucure cât mai mult timp.



În ceea ce privește gama de servicii oferite de Clinica de Recuperare Medicală Kineto Help, puse la dispoziția celor care vor să-și îmbunătățească sănătatea, aceasta este una largă. Pe lângă servicii de gimnastică (kinetoterapie), echipa acestei clinici oferă și servicii de:



- Reumatologie



- Acupunctură



- Gimnastică de întreținere a gravidei



- Pilates/streching (specific recuperare medicală)



- Gimnastică de slăbit



- Gimnastică întreținere



- Terapia TECAR



- Fizioterapie(electroterapie, ultrasunet, laser)



- Aplicare benzi kinesiologice



- Masaj terapeutic



- Drenaj limfatic



- Reflexoterapie



- Masajul gravidei



Unde poate fi găsită echipa Kineto Help?



Pentru a face cunoștiință cu echipa de specialiști Kineto Help, trebuie să mergeți în sectorul 4, pe stradă Păduroiu, la parterul casei de la numărul 5. Sunt la o aruncătură de bat de stația de metrou Constantin Brâncoveanu (lângă Orășelul Copiilor).



Vă așteaptă cu drag să vă demonstreze cât de eficiente sunt gimnastica medicală (kinetoterapia) și celelalte servicii oferite în tratarea diferitelor probleme de sănătate. Multă sănătate vă dorim!