(P) 3 motive pentru care rucsacul din piele nu ar trebui să îți lipsească din garderobă

3 motive pentru care rucsacul din piele nu ar trebui să îți lipsească din garderobă

Un rucsac de piele poate fi văzut ca o investiție pe termen lung pe care o faci în ținute care vor atrage privirile tuturor pentru că cel mai mare avantaj al său este durabilitatea și rezistența în timp. Iată câteva motive pentru care rucsacul de damă din piele nu ar trebui să îți lipsească:

Este un accesoriu versatil

Același rucsac dama pe care îl folosești zilnic la birou pentru a căra lucrurile esențiale, îl poți folosi și la o plimbare în parc sau la o întâlnire cu prietenii. Iar în zilele în care nu știi ce geantă să iei pentru un outfit casual, ia din cuier rucsacul și pleacă fără să te mai întrebi dacă se potrivește – în majoritatea cazurilor, rucsacul se integrează perfect în ținute, mai ales dacă este într-o culoare neutră. Bineînțeles, nu te sfătuim să iei un rucsac pentru un eveniment elegant și rafinat, cum ar fi o seară de cocktail sau un botez, chiar dacă este unul restrâns, în familie.

Este un accesoriu practic și funcțional

Într-un rucsac îți poți organiza și compartimenta cel mai bine lucrurile, mai ales atunci când vorbim de un rucsac office în care trebuie să bagi și tableta, și agenda și restul obiectelor de care ai nevoie pentru a-ți desfășura activitatea. Știi exact care este locul fiecăruia și eviți astfel haosul care se creează de cele mai multe ori în gențile de zi cu zi. La EVoStyle poți găsi o gamă variată de rucsacuri din care îl poți alege pe cel care ți se potrivește cel mai bine.

Este un accesoriu rezistent

După cum spuneam, dacă alegi un rucsac piele te vei bucura de el o perioadă lungă de timp. Rucsacurile din piele sunt făcute să reziste atât la uzură, cât și la factorii de mediu. Îl poți purta pe ploaie, vânt sau furtună și aspectul său va fi mereu impecabil, mai ales dacă îl și îngrijești corespunzător. Se recomandă curățarea sa periodică cu produse speciale pentru piele.

Dacă acum câțiva ani, rucsacurile erau destinate mai mult unui stil de viață activ, cu mult sport, în ziua de astăzi găsești și multe modele de rucsacuri elegante, în diverse culori sau forme, cu tot felul de accesorii sau decorațiuni care aduc un plus de rafinament. Dacă nu ai încă un rucsac din piele în garderoba ta, ar fi bine să cumperi unul – îți garantăm că va ajunge să fie cea mai folosită geantă a ta. Verifică materialul din care este realizat, compartimentarea, modul de închidere și de purtare, etc. Un rucsac de piele are un preț mai mare decât unul din material textil sau din piele ecologică, însă poți fi siguri că plătești pentru o purtare îndelungată.

