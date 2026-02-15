România, te iubesc! Emisiunea integrală din 15 februarie 2026
„Bătălia pentru Marea Neagră”, partea a III-a. Peste 2.000 de petroliere au făcut transferuri de petrol în apele României de la începutul războiului. Multe dintre ele după ce au vizitat porturi rusești.
Bătălia pentru Marea Neagră, partea a II-a. În Marea Neagră, încă de dinainte de război, granițele trasate pe apă prin convenții internaționale diferă de cele stabilite în aer.
„Bătălia pentru Marea Neagră”, partea I. România a început să-și facă planuri pentru apărarea zonelor din Marea Neagră de un eventual atac. Anul acesta se forează în cel mai mare zăcământ descoperit pe teritoriul nostru: Neptun Deep.
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington.
România vrea să intre în afacerea procesării de pământuri rare, iar punctul de plecare ar urma să fie chiar într-o fabrică din județul Brașov. Acolo vor fi rafinate aceste minerale rare, aduse din Groenlanda de americani, ca apoi să fie folosite în industria aerospațială.
Vremea s-a stricat în aproape toată țara. S-a răcit și plouă, iar la munte a nins și au apărut probleme pe șosele.