”România, știi bine!”, ep. 52 cu Paula Herlo. Un primar s-a supărat pe echipa PRO TV

Podcastul ”România, știi bine”, realizat de echipa emisiunii ROMÂNIA, TE IUBESC!, a ajuns la un nou sezon, în 2022. În episodul 52, Paula Herlo a povestit ce a văzut în județul Botoșani.

De altfel, reportajul ”Botoșani în paragină”, difuzat în 13 februarie la PRO TV, a fost urmărit de peste 1.3 milioane de români, fiind lider absolut de audiență.

După difuzarea acestui reportaj, primarul comunei Mihai Eminescu din județul Botoșani s-a arătat nemulțumit de concluziile jurnaliștilor de la ”România, te iubesc!”.

El a postat un mesaj pe Facebook în care a anunțat că are ”o mare dezamăgire referitor la modul de relatare și de poziționare a județului nostru într-o lumină atât de nefavorabilă și denigrantă.”

Și, totuși, Paula Herlo îi readuce aminte primarului comunei Mihai Eminescu faptul că acesta a refuzat invitația echipei România, te iubesc! de a face un tur al comunei, pentru a prezenta ”marile realizări” ale primăriei.

”Dânsul a apărut în reportaj, nu i-a plăcut cum a apărut, pentru că spune că, de fapt, a făcut foarte multe lucruri bune și noi am arătat ce n-a făcut. De fapt, cred că asta este treaba unui jurnalist, să-ți arate ție, ales local, ce n-ai făcut, ca să miști lucrurile. Eu mă bucur că domnul Gireadă are multe realizări, (...) țin minte că l-am întrebat când am intrat în birou dacă vrea să facem un tur în comună, să avem discuția în mașină și să-mi arate lucruri. A zis că nu poate, că pleacă la București, dar merge cu noi viceprimarul. Discuția este pe cameră filmată. Și la sfârșit, foarte supărat că l-am deranjat cu niște întrebări, l-am întrebat dacă ne mai însoțește domnul viceprimar, să vedem marile relizări ale comunei. Și a zis: Nu mai, mergeți și filmați ce vreți voi. După care, iată-l foarte deranjat că n-am spus și ce lucruri bune face.” - a spus Paula Herlo în podcastul ”România, știi bine”, transmis LIVE în fiecare marți de la ora 11.00 pe paginile de Facebook și Youtube ale Știrilor Pro TV și România, te iubesc.

Cine este primarul Verginel Gireadă

Primarul comunei Mihai Eminescu din județul Botoșani, Verginel Gireadă, a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru fals și uz de fals după ce ar fi modificat titluri de proprietate ca să își însușească niște terenuri din comună.

Este unul dintre liderii politici importanți ai județului, din postura de prim vicepreședinte PNL.

Verginel Gireadă a devenit primar în această comună în 2004. În 2012 și-a dat demisia, după condamnarea care îi interzicea să mai ocupe funcții publice.

A aruncat-o în luptă pe soția lui, Aneta, care a câștigat alegerile și a condus localitatea două mandate.

A câștigat un mandat de deputat alături de celălalt lider local PNL, Costel Șoptică, în trecut mâna dreaptă a lui Florin Țurcanu. Și pentru că orice parlamentar are nevoie de consilieri, cei doi și-au angajat copiii reciproc: fiica lui Gireadă la cabinetul lui Șoptică, iar fiul acestuia la cabinetul fostului primar. Când s-a aflat, ambii copii au renunțat să mai lucreze la cabinetele parlamentare.

”Domnul Verginel Gireadă conduce o comună cu 10.000 de locuitori, o comună mare, cu foarte multe finanțări guvernamentale, pentru că a fost în partidul care trebuie, când a fost partidul la guvernare. A fost, de asemenea, deputat două mandate și asta îl ajută, și pe mulți dintre cei care au fost în Parlament asta i-a ajutat după ce s-au întors să conducă UAT-uri, faptul că au cunoștințe la București și știu la cine să sune, ca să grăbească lucrurile, ceea ce nu-i un lucru rău.” - a mai spus Paula Herlo în podcastul emisiunii ”România, te iubesc!”.

Toate podcast-urile ”România, știi bine!” pot fi ascultate și descărcate gratuit de pe romaniastiibine.podbean.com.