”România, te iubesc!”: Sistemul Sanitar este tot mai bolnav, deși sumele alocate au crescut de 20 de ori

Corupţia, slabul management şi numărul mic de plătitori la sistemul de asigurări, iată cele 3 mari motive pentru care Sistemul Sanitar este tot mai suferind, chiar dacă sumele alocate au crescut în ultimii 10 ani de 20 de ori.

Duminică, la "România, te iubesc!" intrăm în birourile celor care ţin în mâini inima sănătăţii şi cerem răspunsuri.

Au trecut 30 de ani de lipsuri şi suferinţa pentru un sistem pe care toţi guvernaţi s-au angajat să-l vindece: cel sanitar. Suntem alungaţi din spitalele de stat de condiţiile precare şi deseori atitudinea personalului.

Şi într-o țară în care se spune că sănătatea e gratuită, o plătim şi din salariu, şi din buzunar.

vă spunem câţi bani plătim din salariile noastre şi ce sume înghite sistemul sanitar având în vedere că în ultimii 10 ani contribuţiile noastre au crescut de 20 de ori.

Pro TV

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: "Serviciile medicale nu sunt ieftine, dar pe de altă parte şi risipa este mare."

Care sunt motivele pentru care indiferent de câţi bani se alocă sănătăţii, ea tot bolnavă e am încercat să aflăm şi de la decidenţi. Am luat programul de guvernare unde sănătatea are dedicate 10 pagini de promisiuni şi am întrebat.

facem o incursiune în spitalele româneşti.

Urmele paşilor rămase pe cimentul turnat acum 30 de ani nu duc nicăieri. Se opresc într-un punct în care s-a oprit şi investiția în secţia de Oncologie de la Craiova.

Prof. dr. Florin Bădulescu, şeful secţiei de Oncologie Spitalul Judeţean Craiova: ”Uşile sunt originale din 89... Erau robinete cu duș, dar am obosit să le mai schimbăm, că şi bolnavii le mai strică.”

Duminică vorbim de slaba finanţare a sistemului, dar şi despre corupţia din sănătate.

Oameni puşi să gestioneze banii viraţi de noi în conturile sanătății sunt azi cercetaţi pentru corupţie, în vreme ce sute de bolnavi de cancer mor cu zile.

Pro TV

Care sunt motivele pentru care sănătatea încă aşteaptă să fie salvată, dar şi ce răspund cei ce sunt responsabili cu asta, şi cum a reuşit un manager din Moineşti să facă aici una din cele mai moderne unităţi sanitare din ţară.

