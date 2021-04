Reacția lui Orban, întrebat despre achiziţiile din perioada când era premier: „Nu sunt obligat să vorbesc"

Fostul premier Ludovic Orban a avut o ieșire nervoasă, în discuțiile cu echipa „România te iubesc”.

Două spitale de zeci de milioane de euro zac nefolosite, la Lețcani și Letea. Achizițiile, multe inutile, din pandemie, au fost subiectul emisiunii din 11 aprilie.

Dialogul integral între Paula Herlo și Ludovic Orban, pe tema achizițiilor din pandemie, a fost prezentat în Podcast-ul ”România, știi bine”, episodul 35. Corespondenta PROTV Paula Herlo și jurnalistul Cristian Leonte au prezentat momente nedifuzate în emisiune, printre care și interviul luat fostului premier al României, Ludovic Orban, chiar la Parlamentul României.



Discuția dintre Paula Herlo și Ludovic Orban

Paula Herlo: Dumneavoastră ați fost informat legat de achizițiile de la Unifarm?

Ludovic Orban: „A fost comunicat la trimiterea în judecată a directorului Unifarm. De unde să știu, dumneavoastră credeți că premierul... să fiu informat legat de ce...”

Paula Herlo: Să fiți informat legat de neregulile care se întâmplă într-o instituție...

Ludovic Orban: „Eu am experiență administrativă de peste 20 de ani, și peste tot unde am condus instituții, procedurile s-au derulat în conformitate cu legea, niciodată nu au fost achiziții care să nu respecte legea, în spate e o carieră serioasă. În ceea ce privește derularea procedurilor de achiziție la Unifarm, nu am avut cunoștință de procedurile utilizate”

După ce fostul premier a crezut că interviul s-a încheiat, a răbufnit, crezând, probabil, că nu mai era filmat.

Ludovic Orban, fostul premier al României: „Să-mi spuneți ce vreți să vorbiți cu mine pentru că nu sunt obligat să-mi puneți camera să vorbesc, să mă luați imediat la întrebări.”