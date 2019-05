Polițistul care s-a luptat cu mafia din Țăndărei și banda care a fraudat 12,6 milioane de lire

CARACATIȚA CERȘETORIEI. JUSTIȚIE DE POMANĂ II. Întotdeauna vor exista oameni care să încerce să-și câștige existența cât mai ușor, prin cerșetorie, furt sau înșelătorie.

Poliția britanică a identificat sute de cazuri de fraudă și, dacă pe unii i-a trimis înapoi acasă, după 2007, alții au fost condamnați pe bandă rulantă. Este și cazul multor personaje legate de rețeaua de la Țăndărei.

La Direcția Generală pentru Protecția Copilului Ialomița există anchete sociale în curs care vizează copiii din Țăndărei.

Nicolae Badea, director general DGASPC Ialomița: “Se lovesc de cutuma părinților și, în special, când vine vorba de fete, încă se perpetuează acea căsătorie la vârstă fragedă. Ducând-o la școală, părinții se tem să nu se îndrăgostească de alți băieți, să li se deschidă cumva mintea și să refuze modul lor tradițional de viață. Și dacă băieții mai au o șansă să meargă la școală, fetele sunt retrase în clasa a doua a treia. Voit nu sunt lăsate să meargă la școală.”

Abandonul școlar însă trebuie monitorizat de autoritățile locale, de Protecția Copilului din localitate. La primărie bate vântul, deși am încercat de câteva ori să luăm legătura cu cea care ar trebui să se implice în problemele comunității.

Gelu Duminică, sociolog: “Sunt foarte puține modele care să aibă la bază educația la nivelul comunității. Modelul la nivelul comunității e ăla care face bani. Mulți. Nu contează cum. Și mai erau aia care puteau să aducă lăutari. Șmecheri, frate! Oricine își dorește să fie șmecher într-un fel sau altul. Însă ce înseamnă șmecher este în funcție de valorile pe care le are fiecare. Societatea care trebuia să promoveze valorile democrației, valorile societății deschise, a eșuat. A eșuat lamentabil în comunitățile alea. Și în momentul în care au eșuat, ceilalți au avut câmp deschis. Gândiți-vă că numai din mișcarea aia de școli pe care o spuneam, câteva sute de copii s-au trezit în "no man's land". Și a venit pe urmă traficantul și a spus: Nu vrei să vii cu mine la muncă?! Păi unde la muncă?, Păi, uite, în Anglia.”

Iar străzile din Marea Britanie au fost propice pentru făcut bani.

Bernie Gravett, intendent-șef (r) Metropolitan Police Londra: “Traficul de persoane este o afacere, este un mod de a face bani la scară mare. În cazul traficului de copii pe care îi pui să comită infracțiuni, copiii nu păstrează nimic, gangsterii iau toți banii. Și cu cât au mai mulți copii, cu atât fac mai mulți bani. Estimarea mea este că, în perioada 2009-2010, această bandă controla probabil 3.000 de copii în UK, dar de asemenea știu și am dovezi că aveau copii în Spania, Italia și chiar în nordul Norvegiei.”

Șapte operațiuni au fost coordonate de Bernie Gravett pentru combaterea cersetoriei pe străzile din Marea Britanie, dar și dosare instrumentate împotriva unor persoane care fraudau sistemul de asigurări sociale.

Din 2007, a început cooperarea cu Poliția Română într-un Joint Investigative Team - JIT, o echipa comună de investigații coordonată de Bernie Gravett și susținută de Europol.

Bernie Gravett: “Dacă ne uităm la victime, aici e doar un exemplu: 168 de victime din dosarul Europa. Am verificat dosarele penale și bazele de date și am găsit 168 de copii din Țăndărei. Au comis 2.000 de infracțiuni. Acestea au fost în toată țară. Au fost arestați alți 350 de copii romi din Țăndărei în legătură cu acest caz.”

Anthony Steen conduce Human Trafficking Foundation, a fost parlamentar 35 de ani și este consultant pentru toate grupurile parlamentare britanice, când vine vorba despre traficul de ființe umane.

Anthony Steen, președinte Human Trafficking Foundation: “Poate că presiunea publică nu există, pentru că oamenii se uită și spun că nu este o exploatare a copiilor. Ei nu muncesc, doar cerșesc. Realitatea este că aceștia sunt oameni tineri, care sunt exploatați. Ei nu au nicio idee atunci când acceptă să facă acest lucru că vor fi exploatați. Și devin scalvi. Nu mai pot scăpa, sunt datori, împrumută bani de la traficanți, pentru că au fost aduși aici, traficanții spun că îi hrănesc și devine din ce în ce mai greu să scape. Devin emoțional atașați de ei. Este o problemă psihologică. Sindromul Stockholm.”

Anthony Steen este familiarizat cu realitățile României.

Anthony Steen, președinte Human Trafficking Foundation: “Mai cred și că România nu a ajuns încă în punctul în care am ajuns noi aici.Daunele cauzate victimelor sunt enorme. Mai ales a victimelor de sex feminin. Daunele pot fi pe viață. Îți afectează relațiile, viața socială, abilitatea de a vea un job. Psihologic, emoțional te distruge.”

Un caz spectaculos rezolvat de autoritățile britanice a fost cel în care o altă rețea ajută romii din Țăndărei să câștige bani din asistență socială nemeritată.

Bernie Gravett: “Îți mai dau un alt caz pe care l-am investigat. Cazul cu Lavinia Olmazu și Alin Enachi, doi români educați, de etnie romă. Aceștia au fost implicați cu banda Dumitru, pentru a frauda sistemul de asistență socială. După o investigație derulată timp de un an, am descoperit că acești doi indivizi au fraudat sistemul de asigurări sociale pentru 387 familii din Țăndărei. 12,6 milioane de lire. Au fost anchetați aici și condamnați la închisoare aici. Am demonstrat că acei bani nu s-au dus la acele familii. Cele 387 de familii nu au primit nimic. Au fost trimiși să cerșească și să facă mai mulți bani.”

Șefii rețelei - Paula Mihai, Daniel Dumitru, Stelian Dumitru, Lavinia Olmazu, Ioana Dumitru, Alin Enachi, Cristian Dumitru și Nicoleta Vasile, cu toții au fost gășiți vinovați și condamnați la ani grei de pușcărie de instanțele britanice.

Bernie Gravett: ”Documentele au fost falsificate, iar la unele documente guvernamentale erau cam proaste Avea dată de 30 februarie pe document. Această dată nu exista. Aveau logo-urile guvernului pe ele, dar cu greşeli de gramatică, deoarece românii le-au scris şi conceput. ”



